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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تجديد حبس قاتل ابن شقيق زوجته في سوهاج

صدى البلد

أمرت النيابة العامة بتجديد حبس موظف بالتربية والتعليم، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ إثر اتهامه بالتسلل ليلًا إلى منزل العائلة، وقتله عامل زراعي في بداية العقد الرابع من العُمر "نجل شقيق زوجته"؛ إثر وجود خلافات سابقة فيما بينهما قرر على إثرها الانتقام منه وقتله، بناحية التل الزوكي دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغاً من الأهالي، مفاده مقتل عامل داخل مسكنه، دائرة المركز.

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وبالإنتقال والفحص تبین مصرع المدعو "أحمد م.ع.م- 30 سنة- عامل زراعي- ويقيم بذات الناحية"، داخل مسكنه بناحية التل الزوكي، دائرة مركز شرطة طما، وتبين خلال الفحص إصابة القتيل بجروح قطعية مُتهتكة بالرأس والرقبة، وبسؤال شقيقه المدعو "ياسر م.ع.م- 20 سنة- طالب- ويقيم بذات الناحية"، تبين أكتشافه وجود جثة شقيقه المذكور مسجاة على الأرض بغرفة بالطابق الأرضي تُستغل كمضيفة، يرتدي كامل ملابسه.

وبفحص المنزل تبين أنه مكون من طابقين "أرضي، وعلوي"، والطابق الأرضي مكون من مضيفتين ويقطن بالطابق العلوي المُبلغ "شقيق القتيل" ووالدتهما المدعوة "نادية ع.م- 55 سنة- ربة منزل، وشقيقتهما المدعوة جهاد م.ع.م- 18 سنة- طالبة"، واتضح وجود فسخ بإحدى النوافذ المُطلة على المضيفة.

غارقًا في دمـ.اءه

وأفاد المُبلغ بأن شقيقه المذكور يقيم بالطابق الأرضي بمفرده وعند قيامه بإيقاظه صباح اليوم، وأكتشف إصابته ووفاته، ولم يتهم أحداً بقتل شقيقه، وتوصلت تحريات فريق البحث إلى أن مُرتكب الواقعة زوج شقيقة والد المجني عليه المجني المدعو "طلعت ع.ع- 58 سنة- موظف بالتربية والتعليم- ويقيم بذات الناحية".

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، حيث قرر قيام المجني عليه بالتعدي عليه بالضرب، وإحداث إصابته بفروة الرأس منذ فترة قريبة؛ مما أثار حفيظته ورغبته في الانتقام منه.

ثم عقد العزم على التخلص منه وقتله، وبتاريخ الواقعة قام بالتسلل لداخل المنزل عن طريق فسخ إحدى النوافذ المُطلة على المضيفة والتعدي على المجني عليه بالضرب بسلاح أبيض "بلطة".

تم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

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