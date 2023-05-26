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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. جامعة عين شمس تحجب نتائج الامتحانات للطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية.. ننشر تفاصيل قبول دفعة جديدة في المدارس الرياضية... القائمة النهائية للمرشحين لعمادة هندسة بشبرا

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تعليم مطروح: تذليل العقبات سريعا لتوفير إقامة مريحة لمراقبي الامتحانات
تفقد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح الاستراحات الحكومية بمدينة العلمين شرق مطروح والتي خصصتها المديرية لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والمعاونين المنتدبين للعمل بلجان امتحانات الدبلومات الفنية والشهادة الثانوية وذلك بحضور سحر الحناوي مدير الإدارة التعليمية.

إجراء 1000 عملية زراعة كبد.. حصاد أنشطة التعليم العالي في أسبوع
أصدر المكتب الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريراً حول أداء أنشطة الوزارة خلال أسبوع في الفترة من 20 إلى 26 مايو.

جامعة عين شمس تحجب نتائج الامتحانات للطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية
أعلنت كلية الآثار بـ جامعة عين شمس، عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023 لـ طلاب الفرقة الثانية، مشيرة إلى أن الامتحانات سوف تعقد وسط إجراءات احترازية مشددة.

السيد قنديل: تخصيص 10% من دخل جامعة حلوان للبحث العلمي
أعلن الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان إنشاء مجلس علماء خاص بالجامعة في إطار الالتزام بتعزيز البحث العلمي والابتكار كجزء أساسي من رؤية الجامعة ودورها التعليمي، لافتا إلى أنه تم تخصيص ١٠% من دخل الجامعة للبحث العلمي بما يعكس الالتزام بتطوير المعرفة والمساهمة في تحقيق التقدم العلمي والاقتصادي في مصر.

بالأسماء.. القائمة النهائية للمرشحين لعمادة كلية الهندسة بشبرا
أعلن الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات، عن أن القائمة النهائية للأساتذة المتقدمين للترشح على منصب عمادة كلية الهندسة بشبرا، حسب تواريخ تقديم أوراقهم للمنصب، وذلك بعد غلق باب الطعون.

صندوق رعاية المبتكرين: انتهاء البرنامج التدريبي لتأهيل الباحثين لريادة الأعمال بالجامعات
انتهت فعاليات البرنامج التدريبي لتأهيل الباحثين لريادة الأعمال بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية  (Research to Entrepreneur R2E)، والذي نظمه صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ خلال الفترة من (6 مارس – 10 مايو 2023) لتدريب الباحثين على المهارات اللازمة لتحويل أبحاثهم العلمية المبتكرة إلى شركات ناشئة، ومنتجات على أرض الواقع.

ننشر تفاصيل قبول دفعة جديدة من الطلاب في المدارس الرياضية
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن قبول دفعة جديدة من الطلبة الناجحين فى الصف السادس الابتدائى للالتحاق في المدارس الرياضية بنين وبنات على مستوى الجمهورية طبقا للشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم 219 لسنة 2018.

جامعة عين شمس تعلن عن توفير وظائف خالية.. تعرف عليها
 أعلنت جامعة عين شمس عبر الموقع الإلكتروني لـ بوابة الوظائف الحكومية، عن توافر وظيفة خالية من النوع القيادي بالجامعة

جامعة عين شمس: لا نسمح بدخول اللجان بعد ربع ساعة لبدء الامتحان
أصدرت كلية الآداب بجامعة عين شمس، تعليمات لطلابها خاصة بامتحانات الفصل  الدراسى الثاني والتى انطلقت فى أسبوعها الأول، حيث ناشدت الكلية طلابها بضرورة  التواجد قبل الامتحان بنصف ساعة على الأقل والتوجه للجنة الامتحانية مباشرة والمعلن عنها مسبقا على صفحة الكلية.

اخبار التعليم موجزا لأحدث أخبار التعليم أحدث أخبار التعليم الأخبار التعليمية المهمة الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة تعليم مطروح جامعة عين شمس نتائج الامتحانات

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