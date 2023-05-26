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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

السيد قنديل: تخصيص 10% من دخل جامعة حلوان للبحث العلمي

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان

أعلن الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان إنشاء مجلس علماء خاص بالجامعة في إطار الالتزام بتعزيز البحث العلمي والابتكار كجزء أساسي من رؤية الجامعة ودورها التعليمي، لافتا إلى أنه تم تخصيص ١٠% من دخل الجامعة للبحث العلمي بما يعكس الالتزام بتطوير المعرفة والمساهمة في تحقيق التقدم العلمي والاقتصادي في مصر.

 

وأكد الدكتور السيد قنديل - في تصريح له اليوم على هامش الندوة التى نظمتها كلية العلوم بالتعاون مع مكتب تايكو حلوان بعنوان "مواد الأسمنت والخرسانة" - أن جامعة حلوان وقعت شراكات وبروتوكولات تعاون مع مؤسسات عديدة من أجل تعزيز مكانة الجامعة  كمركز رائد للبحث العلمي وتطوير المعرفة، وإيمانا بأهمية توطيد العلاقات مع الجامعات الأخرى وتشكيل شراكات استراتيجية تساهم في تطوير القدرات البحثية وتعزيز التقدم العلمي والتكنولوجي.

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وأضاف قنديل، أنه يدرك أن البحث العلمي ليس مجرد وسيلة للنشر، بل هو آداة قوية لخدمة الدولة وتحقيق التنمية المستدامة، ولذلك سنعمل على توفير الدعم اللازم والرعاية الشاملة لعلمائنا وباحثينا، وتهيئة البيئة المناسبة للابتكار والتفوق العلمي، مشيرا إلى أنه سيعمل على  تكريم العلماء وتوفير الدعم الكامل لهم، فهم أصحاب الدور الحاسم في تحقيق الاستدامة والتقدم في جميع المجالات.

 

من جانبه، أوضح الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم أن  الندوة تناولت تحديات سوق العمل ومتطلباته في مجال صناعة الاسمنت ومواد البناء والخرسانة.

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