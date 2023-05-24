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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. المعهد القومي لعلوم الليزر جامعة القاهرة يعقد مؤتمره السنوي اليوم..آخر موعد لغلق باب التقدم للمشروعات البحثية للخطة الإستراتيجية بجامعة عين شمس

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من أخبار التعليم المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


اليوم.. هندسة المطرية تبدأ امتحانات نهاية العام
أعلنت كلية الهندسة جامعة حلوان بالمطرية ، عن بدء الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2023، وسط قواعد محددة، وإجراءات احترازية من فيروس كورونا. 


المعهد القومي لعلوم الليزر جامعة القاهرة يعقد مؤتمره السنوي اليوم

ينظم المعهد القومي لعلوم الليزر جامعة القاهرة المؤتمر العلمي السنوي للمعهد للعام الجامعي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ بعنوان "ملتقى الأفكار" اليوم الأربعاء الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢٣ بالمعهد، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة الدكتور چالة العزب عميد المعهد.  


التعليم العالي: نوعان من المنح لدراسة الماجستير والدكتوراه خلال العام الحالى.. تفاصيل

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت وزارة التعاون الدولى بأنه فى ضوء التعاون والتنسيق المستمر مع الحكومة الصينية لتعظيم الاستفادة من برنامج القدرات
لتدريب الكوادر الحكومية المصـرية باعتزام وزارة التجارة الصينية تقديم نوعين من المنح لدراسة الماجستير والدكتوراه خلال العام الحالى

آخر موعد للتقدم للبحث الاجتماعي للإعفاء من المصروفات الدراسية بعين شمس
قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، أن الطلاب التى  ظروفهم المادية لم تسمح لسداد الرسوم الدراسية المقررة عليهم التوجه فورا (خلال أسبوعين من تاريخ الإعلان) إلى صندوق التكافل بإدارة رعاية الشباب وفقاً لبحث اجتماعي يثبت الحالة وذلك لتخفيض أو الاعفاء وفقاً لدراسة الحالة.

أول يونيو.. آداب القاهرة تبدأ امتحانات نهاية العام لطلاب اللائحة القديمة
أعلنت الدكتورة عبير عبد السلام عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب اللائحة القديمة . 


آخر موعد لغلق باب التقدم للمشروعات البحثية للخطة الإستراتيجية بجامعة عين شمس

أعلن قطاع شئون الدراسات العليا والبحوث بـ جامعة عين شمس، مد فترة التقدم للمشروعات البحثية الممولة للخطة الاستراتيجية للعام المالي الجديد 2023 – 2024، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

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