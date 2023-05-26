سوريا تتعرض لـ 9 هزات أرضية خلال 24 ساعة

سجل المركز الوطني للزلازل عبر محطاته المختلفة 9 هزات أرضية ضعيفة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بقوة أقل من 4 درجات على مقياس ريختر.



وذكر المركز في بيان له أن من الهزات المسجلة 5 هزات شمال غرب اللاذقية، وعلى بعد من 40 إلى 43 كيلومتراً، وبقدر يتراوح بين 2.2 و3.7 درجات، وهزة شمال شرق لبنان بقدر 1.6 درجة، وهزة جنوب القنيطرة بـ 17 كيلومتراً بقدر 1.8 درجة وهزتين في البر التركي أكبرهما بقدر 3.9 درجات.



وشدد المركز في بيانه أن جميع هذه الهزات من حيث العدد والموقع والقدر، تندرج ضمن الاحتمال المتوقع لها حسب الدراسات المعدة في المركز.