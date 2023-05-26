السعودية.. إحباط تهريب 140 كيلو جرام من نبات القات المخدر

نجحت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان في إحباط تهريب 140 كيلوجراماً من نبات القات المخدر، حيث جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.



وناشدت الجهات الأمنية السعودية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

كما كشفت الجهات الأمنية عن رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، حيث ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

