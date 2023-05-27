عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

على خطى الجيش.. الشرطة السودانية تستدعي المتقاعدين لتأمين الأحياء والأسواق

الشرطة السودانية
الشرطة السودانية

وجهت الشرطة السودانية نداءا عاجلا لمتقاعديها ومنسوبيها القادرين على حمل السلاح للالتحاق بها من أجل تأمين الأحياء والأسواق.

ودعت الشرطة السودانية في بيان لها  اليوم السبت، كل منسوبيها بالمعاش والقادرين على حمل السلاح بالمركز والولايات بالتبليغ لشرطة المحليات وذلك لتأمين الأحياء والمناطق الحيوية والأسواق لبسط الأمن والاستقرار- بحسب العربية - .

وبينت أن دعوتها تأتي في إطار التعبئة العامة لمنسوبيها والمحالين إلى التقاعد، في سبيل زيادة "الرقعة الجغرافية الآمنة".

ولفتت إلي أنها نشرت تعزيزات بولاية الخرطوم للقضاء على "التفلتات الأمنية" مؤكدة مضيها قدما في الاضطلاع بواجباتها المنصوص عليها في القانون.

وأمس؛ أعلن الجيش استدعاء الاحتياط، ودعا العسكريين المتقاعدين إلى العودة لصفوفه مرة أخرى في خطوة تهدف على ما يبدو إلى زيادة عدد أفراده النظاميين وسط صراع مع قوات الدعم السريع العسكرية، ما قد يؤجج القتال رغم الهدنة المعلنة بين الجانبين منذ منتصف ليل الاثنين الماضي (22 مايو) . وقال في بادئ الأمر إن على جميع العسكريين المتقاعدين والرجال القادرين على حمل السلاح التسلح من أجل الدفاع عن أنفسهم، لكنه أوضح لاحقا أن هذا الاستدعاء موجه إلى "الضباط وضباط الصف وجنود معاشي القوات المسلحة" من أجل تسليم أنفسهم لأقرب وحدة عسكرية.

اول رد من الأمم المتحدة علي طلب البرهان تغيير مبعوثها في السودان

بادرة أمل.. بيان مشترك من السعودية وأمريكا بشأن آخر التطورات في السودان

السودان الشرطة السودانية القوات المسلحة ضباط الصف ولاية الخرطوم وحدة عسكرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

قرارات ثورية من وزير المالية| زيادة 10% في أسعار القهوة.. و25% على الضرائب| القصة الكاملة

طالبوا الفيفا بوقفه مدى الحياة| ما تفسير حركة أفشة الاحتفالية ومعناها؟.. صور

هبوط كبير.. شعبة الذهب توجه رسالة للمواطنين وعيار 21 يشهد مفاجأة.. فيديو

الجو هيقلب تاني| سقوط أمطار خفيفة ورعدية على تلك المناطق خلال ساعات

عرش الدولار يهتز في السوق السوداء|نزل 7 جنيهات ومفاجأة في سعره بالبنوك

هذا الأمر غريب لديكم| كولر يتعجب من ظاهرة كروية لم يشاهدها إلا في مصر

الأرصاد تعلن عن أصعب 48 ساعة في مايو.. وتحذر أهالي الصعيد

موضوعات متعلقة

دعوة عامة.. بيان عاجل من الدفاع السودانية بشأن تسليح المتقاعدين

رسالة عاجلة من الجيش السوداني إلى المواطنين بشأن لجان المقاومة

ترشيحاتنا

3 آلاف جنيه انخفاضا.. شعبة الأرز تكشف مفاجأة بشأن سعره

رئيس التأمينات: مصر نموذجا للعديد من دول الجوار في ملف الحماية الاجتماعية

تمهيدا لعرضها على الرئيس.. الحوار الوطني يجتمع اليوم لإقرار صياغة مقترحات الجلسات

اللحوم بـ225 والبطاطس بـ3 جنيهات.. قائمة أسعار السلع بمعرض خير مزارعنا لأهالينا

61 جنيها للكيلو.. شعبة الدواجن تتوقع انخفاض الأسعار مجددا خلال الفترة المقبلة

عودة أكثر من نصف مليون سوري من تركيا إلى بلادهم حتى الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل جبنة موتزاريلا فرايد| بأسهل الخطوات

5 أسباب صادمة تؤدي للإصابة بـ ورم المخ |تفاصيل

شاهد.. يوسف ماجد الكدواني يرقص مع والدته في حفل زفافه

بفستان جرئ.. أمينة خليل تثير ضجة بإطلالتها في مهرجان كان|شاهد

فيديو

كريم عبد العزيز يضرب على الدوف بحفل زفاف يوسف ماجد الكدواني

مستفز.. لقطة تثير أزمة في لقاء طنطا وبايونيرز| فيديوجراف

الحرب مستمرة .. حسن شاكوش يتهم طليقته وأسرتها بهذا الأمر| فيديو جراف

تفاصيل مثيرة حول فتح مقبرة ملكة جمال لبنان/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ