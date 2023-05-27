على خطى الجيش.. الشرطة السودانية تستدعي المتقاعدين لتأمين الأحياء والأسواق

وجهت الشرطة السودانية نداءا عاجلا لمتقاعديها ومنسوبيها القادرين على حمل السلاح للالتحاق بها من أجل تأمين الأحياء والأسواق.

ودعت الشرطة السودانية في بيان لها اليوم السبت، كل منسوبيها بالمعاش والقادرين على حمل السلاح بالمركز والولايات بالتبليغ لشرطة المحليات وذلك لتأمين الأحياء والمناطق الحيوية والأسواق لبسط الأمن والاستقرار- بحسب العربية - .

وبينت أن دعوتها تأتي في إطار التعبئة العامة لمنسوبيها والمحالين إلى التقاعد، في سبيل زيادة "الرقعة الجغرافية الآمنة".

ولفتت إلي أنها نشرت تعزيزات بولاية الخرطوم للقضاء على "التفلتات الأمنية" مؤكدة مضيها قدما في الاضطلاع بواجباتها المنصوص عليها في القانون.

وأمس؛ أعلن الجيش استدعاء الاحتياط، ودعا العسكريين المتقاعدين إلى العودة لصفوفه مرة أخرى في خطوة تهدف على ما يبدو إلى زيادة عدد أفراده النظاميين وسط صراع مع قوات الدعم السريع العسكرية، ما قد يؤجج القتال رغم الهدنة المعلنة بين الجانبين منذ منتصف ليل الاثنين الماضي (22 مايو) . وقال في بادئ الأمر إن على جميع العسكريين المتقاعدين والرجال القادرين على حمل السلاح التسلح من أجل الدفاع عن أنفسهم، لكنه أوضح لاحقا أن هذا الاستدعاء موجه إلى "الضباط وضباط الصف وجنود معاشي القوات المسلحة" من أجل تسليم أنفسهم لأقرب وحدة عسكرية.