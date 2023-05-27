لمحاربة المسلحين.. حملة أمنية مشتركة بين الجيش العراقي والبشمركة

أفادت صحيفة ناس العراقية بأن حملة أمنية مشتركة بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة انطلقت اليوم في جبهتين بمحافظة كركوك من أجل ملء الفراغات الأمنية بينهما والسيطرة على تهديد الجماعات المسلحة .



وبحسب مصدر أمني، فأن الجيش العراقي يتقدم من سد شيرين بقوات برية وجوية، بينما ستبدأ البيشمركة بالتحرك من منطقة الكوال وعند نقطة لاحقة سيتحد الطرفان.



وذكر المصدر، إن "مناطق شرق وجنوب شرق كركوك في السابق "انتقل مقاتلو داعش اليها".



ووصل العميد العراقي العميد الركن عبد الامير رشيد يارالله ووفد امني رفيع المستوى الى كركوك اليوم لمتابعة الاوضاع الامنية والعملية المشتركة للجيش مع البيشمركة، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع.



يقع سد شيرين في قرية تارجالي في منطقة ليلان وقرية كوال في منطقة قرهنجير.