السعودية تدين اقتحام منزل السفير الأردني بالخرطوم

أدانت وزارة الخارجية السعودية تعرض منزل سفير الأردن بالخرطوم للاعتداء والتخريب.

وبحسب بيان الخارجية السعودية؛ فقد جددت المملكة رفضها لكل أشكال العنف والتخريب تجاه البعثات والممثليات الدبلوماسية.

ودعت للالتزام باتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية في السودان.

تعرض منزل السفير الأردني في العاصمة السودانية الخرطوم للاعتداء والتخريب، حيث صادف ذلك تواجد السفير وطاقم السفارة في مدينة بورتسودان، وعدم تعرض أي منهم لأي مكروه.

وبحسب بيان الخارجية الأردنية؛ فقد أكدت الوزارة إدانة واستنكار المملكة لكافة أشكال العنف والتخريب، وخاصة تلك التي تنتهك حرمة المباني الدبلوماسية.

كما شددت علي ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وخاصة اتفاقية فيينا.