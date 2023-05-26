بـ عدائية .. اقتحام سفارة عربية في سويسرا

أعربت وزارة الخارجية العراقية عن إدانتها واستنكارها للاعتداء غير المسبوق، الذي تعرض له مبنى سفارة جُمْهُوريَّة العراق في بيرن من قبل مجهولينَ تمكنوا من إقتحام المبنى بشكل عِدائيّ، ما تسبب بإلحاق الرعب بين صفوف موظفي السفارة والمواطنين الذين كانوا يتواجدون داخل المبنى لأغراض متابعة شؤونهم القنصليّة.

كما جددت الخارجية العراقية إدانتنا لهذا الفعل ولكافة أشكال العنف والتخريب التي تطال البعثات الدبلوماسيَّة، لاسيما تلك التي تستهدف أمنها حرمتها.

كما دعت الجانب السويسريّ الصديق لإتخاذ الإجراءات التحقيقيَّة اللازمة، للكشف عن هُويةِ الفاعلين وتوضيح ملابسات هذا العمل.

واكدت الوزارة على ضرورة احترام قواعد القانون الدوليّ والالتزام بالإتفاقيات الدوليَّة ذات الصلة، لاسيما إتفاقيَّة فيينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسيَّة.

كما تقدمت بالشكر للسلطات السويسريّة لتدخلها الفوريّ وإسراعها بأحتواء الموقف وإعادة الأمن والإستقرار في البعثة العراقيَّة ومحيطها.