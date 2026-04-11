داخل عشة .. التفاصيل الكاملة للعثور على جــثة شاب مشنـ.ـوقا في قليوب

كانت عقارب الساعة تشير إلى الساعة الخامسة مساء حيث عثر اهالى قرية كوم أشفين على جثة شاب داخل عشة وسط الأراضي الزراعية.

تفاصيل الواقعة



هرع الأهالي إلى مكان الواقعة وتبين أن المتوفى معلق بحبل من رقبته حيث عثر على جثته وسط الحقول وبالمعاينة والفحص تبين من أن الجثة لشاب يُدعى "أسامة.ب" يبلغ من العمر 35 عاما، حيث عثر عليه معلقًا من رقبته داخل عشتة.

من ناحية أخرى أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة شاب عثر عليها داخل إحدى العشش بالأراضي الزراعية بقليوب عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية واستكمال التحريات حول ملابسات الواقعة.

بلاغا بالواقعة

وشهدت قرية كوم أشفين التابعة لمركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية العثور على جثة شاب مشنوقًا داخل إحدى العشش بالأراضي الزراعية بنطاق القرية، وتم إخطار الأجهزة الأمنية التي انتقلت على الفور إلى موقع البلاغ.

تبين من الفحص أن الجثة لشاب يُدعى "أسامة.ب" يبلغ من العمر 35 عاما، حيث عثر عليه معلقًا من رقبته داخل عشة وسط الحقول الزراعية، وتم نقل الجثمان واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشارت التحريات الأولية إلى عدم وجود شبهة جنائية، ورجحت أن الشاب أقدم على إنهاء حياته نتيجة مروره بحالة نفسية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة، كما صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية واستكمال التحريات حول ملابسات الواقعة.