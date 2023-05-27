ضبط 150 كجم من القات المخدر بجازان قبل تهريبها داخل السعودية

نجحت الدوريات البرية التابعة لقوات حرس الحدود في قطاع الحرث في إحباط تهريب 260 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وذكرت قوات حرس الحدود بمنطقة جازان أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

من جهتها، أطاحت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان بمواطن لتهريبه 140 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة العارضة.

كما ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مواطن بمنطقة تبوك لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وضبط بحوزته أسلحة وذخيرة حية.

وبينت الجهات الأمنية، أنه جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

ودعت الجهات الأمنية المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]