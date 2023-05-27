عملت كباب حلة| شيف مصرية تبتكر بديل لـ اللحمة بنفس الطعم

مع التحرك المستمر في أسعار اللحوم، يلجأ الكثيرون إلى البدائل الأقل ثمناً قدر المستطاع لكن البديل غير المألوف والذي قدمته شيف خلال الساعات الماضية أثار جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.

الشيف رشا

شيف تثير الجدل بسبب طبق لحمة

الشيف رشا أحدثت ضجة بتقديمها فيديو تصنع فيه لحماً باستخدام الطحين (الدقيق) ومكونات بسيطة أخرى متوفرة في المنازل، مؤكدة أن طعم اللحم المعد منزلياً رائع وقوامه يشبه اللانشون وتكلفة الكيلو منه نحو 25 جنيها فقط وهو موفر جدا مقارنة باللحم الطبيعي الذي يبلغ الكيلو منه 300 جنيه فأكثر.

طريقه تحضير اللحوم بالمنزل

ولتصنيع اللحم بالمنزل استخدمت مقدارا من الطحين وملعقة من الدهون وملعقة من المرق بنكهة اللحم ولون طعام أحمر، لافتة إلى أنه يمكن طبخه كشاورما أو كباب حلة.

استنكار وسخرية

فيديو الشيف رشا أثار جدلا واسعا على السوشيال ميديا في مصر وسط سخرية الكثيرين من الأمر، فهناك من طلبوا منها طريقة عمل السمك بالمنزل، وآخرون طلبوا طريقة عمل الذهب أيضاً.

واستنكر كثيرون الوصفة لافتين إلى بدائل أخرى للحم كالفطير أو البقول الغنية بالبروتينات كالفول حسب استطاعة كل شخص.