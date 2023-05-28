نقلة جديدة.. إقلاع أول طائرة ركاب صينية الصنع

أدخلت شركة خطوط شرق الصين الجوية الطائرة سي 919 المطورة في الصين إلى سوق الطيران المدني، اليوم الأحد، وأكملت الطائرة أولى رحلاتها التجارية، في علامة فارقة في جهود الصين، حسبما افادت رويترز.

وتنتج شركة الطائرات التجارية الصينية (كوماك) المدعومة من الدولة هذه الطائرة، وقد بدأت في تطويرها قبل 15 عاما.

وأشاد الرئيس الصيني شي جين بينغ بالمشروع باعتباره انتصارا للابتكار الصيني، في حين وصفت وسائل إعلام حكومية الطائرة بأنها رمز للمهارة الصناعية والفخر الوطني.

وأقلعت الطائرة سي 919 الساعة 10:32 صباحا من مطار شنغهاي هونغكياو الدولي حيث وشركة خطوط شرق الصين الجوية، وهبطت بعد ساعتين في مطار العاصمة بكين، وفقا لتطبيق فاري فلايت لتتبع الرحلات الجوية.

ومن المقرر أن تعود الطائرة إلى شنغهاي، اليوم الأحد، ثم تقوم برحلة أطول ذهابا وإيابا إلى مدينة تشنغدو جنوب غرب البلاد يوم الإثنين.

وأجرت الطائرة أول رحلة لها في عام 2017 بعد سنوات من التأجيل وخضعت للعديد من الرحلات التجريبية منذ ذلك الحين.