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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القطط.. ضيف الانتخابات في تركيا

القطط تنتخب
القطط تنتخب

لفتت مواقف غريبة وطريفة خلال الانتخابات التركية الأنظار، مع قدوم كبار السن للانتخاب وهم في حالة صحية ليست الأفضل، بالإضافة إلى ظهور الحيوانات في الانتخابات، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

ونشر مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورا متنوعة، لما أسموه انتخاب القطط.


وخطفت القطط الأنظار، خلال جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية التركية، التي تجرى اليوم، الأحد.

وكان من الغريب إقبال القطط على الوقوف والسكون أمام  صناديق الانتخاب، وكأنها تتنظر معرفة إلى من سيصوت صاحبها أو صاحبتها.


وتجري البلاد اليوم، الأحد، الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بعدما لم يحصل أي من المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات في انتخابات 14 مايو، وهي تعني أن أردوغان لم يحصل على النسب التي كان يحصل عليها سابقا، في أقل المرات التي يترشح فيها للانتخاب.

يواجه الرئيس الحالي القوي رجب طيب أردوغان، 69 عامًا، زعيم المعارضة كمال كيليجدار أوغلو فيما وصفه كثيرون بأنه أخطر معركة في حياة أردوغان السياسية وضربة قاتلة محتملة لحكمه الذي دام 20 عامًا.

لكن الجولة الأولى من التصويت - التي شهدت إقبالًا هائلاً بنسبة 86.2% - أثبتت أنها خيبة أمل للمعارضة، حيث جاء كيليجدار أوغلو البالغ من العمر 74 عامًا في المرتبة الثانية بنحو 5 نقاط مئوية.

ومع ذلك، لم يتجاوز أي مرشح نسبة 50% المطلوبة للفوز، ومع وجود أردوغان بنسبة 49.5% وكيليجدار أوغلو بنسبة 44.7%، تم تحديد موعد جولة الإعادة بعد أسبوعين بعد التصويت الأول في 14 مايو، وحان الموعد اليوم.

 

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