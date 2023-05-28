أخبار التوك شو.. مدبولي: ندعم ملتقى بناة مصر لإقامة شراكات تدفع حركة التشييد.. والحوار الوطني ينشر مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب

تناولت برامج التوك شو ، خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار المهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

مدبولي: ندعم ملتقى بناة مصر لإقامة شراكات تدفع حركة التشييد

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على حرصه على المشاركة في افتتاح ملتقى بناة مصر 2023 في دورته الثامنة تحت شعار فرص مصر الواعدة لتصدير صناعة التشييد والبناء لدول الإقليم.

وعرضت قناة إكسترا نيوز الإخبارية، تقريرا أفاد بأن رئيس الوزراء خلال مشاركته في افتتاح المنتدى قال ان هذه المشاركة تعكس دعم الحكومة للدور المباشر الذي يؤديه المنتدى لبناء شركات تسهم في دفع حركة البناء والتشيد في المنطقة باعتباره حجر اساس امواصلة جهود التنمية التي تشهدها العديد من البلدان مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص المصري ضمن هذه الجهود نظرا لخبراته الواسعة في هذا المجال.

عدم استقرار .. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 28 مايو

قدّمت الإعلامية رشا مجدي، تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 28 مايو 2023، في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد.

الحوار الوطني ينشر مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب

نشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني نصوص مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب والمكون من ثماني مواد.

وعرضت قناة إكسترا نيوز الإخبارية تقريرا أفاد أن الصفحة الرسميه للحوار الوطني أعلنت لمتابعيها بالمشاركة برأيهم حول نصوص المشروع من خلال التعليقات كان قد أعلنت ادارة الحوار الوطني عن عقد جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب يوم الاربعاء المقبل

استشاري أمراض صدر يكشف الطريقة الصحيحة لتعامل أصحاب الحساسية مع العواصف الترابية|فيديو

قال الدكتور محمد صدقي ، أستاذ أمراض الصدر والحساسية ، إن موسم فصل الربيع والذي يستمر حتى منتصف شهر يونيه يتميز بأن له صفات معروفة ، مثل العواصف الترابية نهارا ، والطقس البارد ليلا .

وكشف الدكتور محمد صدقي ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر2 " ، عن كيفية التعامل مع العواصف الترابية ، قائلا : " أول منزلت لقيت التراب أخذت منديل وقفلت الأنف والفم رغم أن معنديش حساسية " .

وزيري يكشف أسرارا جديدة عن الكشف الأثري لورش التحنيط.. فيديو

عرض برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " تقريرا من منطقة سقارة ، للإعلان عن كشف أثري جديد.

وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه لأول مرة يتم الكشف عن ورشتي تحنيط أدمية وحيوانية بمنطقة سقارة، موضحا: " الورش بها مزراب وأسرة وأدوات التحنيط، وأواني حفظ الأحشاء، ومقبرتين تعود للدولة القديمة.

بمشاركة 200 عارض.. ما تريد معرفته عن معرض زهور الربيع في دورته الـ90|فيديو

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن معرض زهور الربيع من المعارض التاريخية في مصر، متابعًا أن هذا العام تمت إقامته في المتحف الزراعي.

وأضاف “القرش” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “تن” اليوم الأحد، أنه تم إطلاق على معرض زهور الربيع لهذا العام اسم 100 مليون شجرة، في إطار المبادرة الرئاسية لتوفير وزراعة الأشجار، حيث يتم توفير الأشجار المثمرة والخشبية وأشجار الزينة من خلال المعرض بأسعار التكلفة؛ وذلك للتوسع في الشكل الجمالي والحفاظ على البيئة الإضافة إلى الجانب الاقتصادي.

تفاصيل الخطة الوطنية لمكافحة مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية.. فيديو

قال الدكتور أشرف عقبة رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، تعليقا على إطلاق “الخطة الوطنية لمقاومة الميكروبات”، إنه بدأ بالفعل ظهور ميكروبات تقاوم المضادات الحيوية، وتم تنظيم المبادرة لمنع زيادة الميكروبات المضادة للمضادات الحيوية.

وأضاف عقبة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن تفعيل مكافحة العدوى يساعد إلى حد كبير في تقليل هذه الميكروبات، وكذلك رفع مستوى القدرات المعملية، ما يسمح بالتعرف على الميكروبات المسئولة عن الإصابات، واختيار المضاد الحيوي المناسب.

ماتت جوعًا | مأساة مسنة خذلتها السفارة البريطانية في السودان

مأساة مسنة ثمانينية من أصحاب الهمم “خذلتها” بريطانيا لتموت جوعًا في السودان تشعل السوشيال ميديا، ومن خلال تقرير عرضته فضائية العربية نستعرض لكم التفاصيل.

بدأت قصة السيدة علوية رشوان عندما حوصرت في منزلها بسبب القتال في السودان؛ حيث وجدت نفسها بلا طعام أو مساعدة، فقام زوجها عبد الله شلقامي والذي يبلغ من العمر 85 عامًا بالمغامرة وخرج وسط الاشتباكات للحصول على مساعدة؛ لكنه أصيب برصاصات نقل على إثرها للعلاج في منطقة أخرى بالخرطوم، ولم يتمكن من العودة لزوجته مرة أخرى؛ لتموت الجدة علوية جوعًا.



التفاصيل الكاملة لقرار محافظة أسوان بعمل شلتر للكلاب الضالة.. فيديو

قال الدكتور مدحت رمزي، مدير عام الطب البيطري بأسوان، إن مدينة أسوان محاطة بطبيعة جبلية، مما تسبب في زيادة الكلاب الضالة، موضحا: "الكلاب الضالة كترت عندنا بطريقة غريبة ونزلت وسط السكان وهددت حياة الأطفال".

وأضاف الدكتور مدحت رمزي، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباحك مصري" ، والمذاع على فضائية" إم بي سي مصر 2 "، أنه تم التوصل مع المحافظ بعمل " شلتر " للكلاب يتم تجميعهم فيه بعيدا عن المناطق السكانية، وخضوعهم للرعاية الطبية.

الطماطم بـ 5 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 28-5- 2023

استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سي" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الأحد 28-5- 2023.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر

الطماطم 5 جنيهات للكيلو

البصل بـ 13 جنيها للكيلو

البطاطس 5.5 جنيهات للكيلو