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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد فوزه بالرئاسة.. أردوغان لمنافسه: Bye Bye كمال

أردوغان وكليتشدار
أردوغان وكليتشدار أوغلو

ودع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، منافسه زعيم المعارضة، كمال كليتشدار أوغلو، قائلا: "Bye Bye كمال”.

جاءت تصريحات أردوغان بعن فوزه في الانتخابات الرئاسية التركية ضد منافسه كمال كليتشدار أوغلو.

واحتفل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، مع أنصاره مع قرب إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسة التركية، من شرفة منزله في اسطنبول.

وقال أردوغان خلل إلقائه كلمة أمام مناصريه، إنه حسم السباق الرئاسي لصالحه، لافتا إلى أنه فاز في جولة الإعادة بدعم الشعب التركي.

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وشكر أردوغان ناخبيه وأنصاره واصفا هذا اليوم بـ "العيد الديمقراطي"، مضيفا: "أنا أحب اسطنبول كثيراً، نحن عشاق اسطنبول ونحن بدأنا مسيرتنا من اسطنبول وها نحن نستمر معا".

وتابع أردوغان: "نتقدم بجزيل الشكر للشعب التركي النبيل الذي منحنا احتفالا ديمقراطيا بين عيدين مباركين، وأشكر من صوّت لصالحي ولحماية مستقبل أبنائه".

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