المتحف القومي للحضارة يحتفي برحلة العائلة المقدسة إلى مصر|تفاصيل

أكد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، أن المتحف القومي قام بالتعاون مع مؤسسة القوى الناعمة للإنتاج الفنى، بتنظيم إحتفالية للاحتفال برحلة العائلة المقدسة إلى أرض مصر، بالإضافة إلى المعرض الفني للفنانة المصرية "منال متولي" الذي يجسد عدد من نقاط رحلة العائلة المقدسة.

وأوضح "غنيم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة "دي ام سي"، أن المعرض يضم مجموعة من اللوح التي تم عرضها من قبل بـإيطاليا، وذلك من خلال إستخدام الواقع الإفتراضي الذي يسمح للمقبلين لزيارة أماكن سير العائلة المقدسة لأول مرة وشرح التفاصيل و المعلومات بمختلف اللغات لاستشعار الأماكن الذين مروا بها.

وأضاف الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، أن هذه المحاولة هدفها إحياء التراث المصري العظيم، منوها إلى أن المتحف القومي إهتمامه الأول هو إحياء التراث المصري بأشكال مختلفه بالتعاون مع كل الجهات المعنية بذلك.

ميعاد الفعالية و قيمتها

وصرح "غنيم"، أن بداية المعرض ستكون يوم الخميس 1 يونيه والإفتتاح سيكون في تمام الساعة 6:30 مساء و ستمد هذه الفعالية ليوم الجمعة الموافق 2 يونيه، و ذلك للسماح لأكبر عدد من الزائرين للإستمتاع بهذه التجربة، مضيفا أن هذه التجربة الأولى لإستخدام الواقع الإفتراضي لمعايشة هذه الحالة و ليكونوا جزء منها من خلال إستخدام النظارات.

ونوه إلى أن المعرض مجانى لكل زائري المتحف و بنفس تذكرة المتحف، و التي تكون قيمتها 60 جنيها للشخص البالغ، و 30 جنيها للطلبة، أما كبار السن لا يدفعون إلا يوم الجمعة فقط، موضحا الجهود التي يقوم بها المتحف لقومي للإهتمام بالطفل، فهناك ما يسمى بمتحف الطفل الذي يقوم بعرض مسرحي أو سينمائي للأطفال من خلال شركة كيميت التي تختص بتعليم الأطفال بشكل ترفيهي تعليمي.

وتابع، أن هناك العديد من الفعاليات المتنوعة التي يكون هدفها الأساسي إحياء التراث المصري، و أقربهم فعالية إحياء لفيلم المومياء بحضور المخرج "شادي عبد السلام" و الذي سيقوم بـ ندوة و ذلك يوم الثلاثاء الموافق 13 يونيه .