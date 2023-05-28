عمر خيرت: لا أرفض أغاني المهرجانات.. حسن شاكوش صوته حلو

أكد الموسيقار الكبير عمر خيرت، عدم اعتراضه على الاستماع إلى أي موسيقى ومن حق كل شخص الاستماع لما يعجبه من الأغاني حتى لو راب أو المهرجانات، قائلا: "يبقى السؤال هل هذا المؤلف الموسيقى راب أو مهرجانات هيعيش ولا هتمشي.. ولا يصح إلا الصحيح".

وعبر عمر خيرت، في حوار مع الدكتورة هالة سرحان بعد تكريمه في معرض أبو ظبي للكتاب، خصت به برنامج "حديث القاهرة"، عن إعجابه بأغنية "سكر محلي محطوط على كريمة"، مضيفا "أغنية حلوة وهذه الموسيقى لها وقتها وحسن شاكوش صوته حلو، وأحمد سعد صوته جميل جدا وبحت صوته حلوة جدا"، كما رفض كلمات أغنية ملطشة القلوب، قائلا: "وحشة جدا وأرفض الاسفاف".

وكشف الموسيقار عمر خيرت، عن تلقيه اتصال ذات مرة من الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب لإبداء اعجابه بموسيقى مسلسل ضمير أبلة حكمت، متابعا: "تلقيت تليفون وبرد بالصدفة لقيته محمد عبد الوهاب واتصل عليا يهنئني على موسيقى مسلسل ضمير ابله حكمت".