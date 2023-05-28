محافظة هاتاي التركية تحتفل بفوز أردوغان في انتخابات الرئاسة.. فيديو

بدأ أنصار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في الاحتفال بفوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في شارع أتاتورك في أنطاكيا بمحافظة هاتاي التركية.

ويحتفل أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم بانتصار أردوغان الرئاسي بقرع الطبول والزورنة في منطقة أنطاكيا بمحافظة هاتاي التي ضربتها زلازل مدمرة في فبراير.

وتجمع أنصار أردوغان في شارع أتاتورك في أنطاكيا، ونظموا قافلة من السيارات وساروا للاحتفال بالنصر، كما تم إطلاق الألعاب النارية.

ومنذ قليل، أعلنت هيئة الانتخابات في تركيا، إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان رئيسا لـ تركيا في ولاية رئاسية ثالثة.

وقال رئيس هيئة الانتخابات التركية، أحمد ينار، إن رجب طيب أردوغان تفوق على منافسة كمال كليتشدار أوغلو بـ 2.5 مليون صوت.

وأضاف أن أردوغان حصل على 52.14% من الأصوات مقابل 47.86% لـ كليتشدار أوغلو بعد إحصاء جميع الأصوات تقريبا، لافتا إلى أن الأصوات المتبقية للفرز لن تغير النتائج.