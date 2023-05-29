أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. السيسي يثمّن جهود مكتبة الإسكندرية لنشر العلم والمعرفة

أخبار مصر.. ثمن الرئيس السيسي جهود مكتبة الإسكندرية لنشر العلم والمعرفة، مشيراً إلى أنها تتكامل مع مساعي الدولة في هذا الإطار لبناء الجسور بين الأمم والحضارات.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



الرئيس السيسي يهنئ ملك الأردن بذكرى يوم الاستقلال

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، بـ برقية تهنئة إلى ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني بن الحسين، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

الرئيس السيسي يلتقي أعضاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية

الرئيس ثمن جهود مكتبة الإسكندرية لنشر العلم والمعرفة، مشيراً إلى أنها تتكامل مع مساعي الدولة في هذا الإطار لبناء الجسور بين الأمم والحضارات، وفي تأكيد مفاهيم التعددية والسلام والحوار والتفاهم

السيسي يهنئ أردوغان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية التركية

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار دكتور أحمد فهمي بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث رسالة تهنئة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، وإعادة انتخابه رئيساً لتركيا لفترة رئاسية جديدة.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



الركاب بأمان .. طائرة مصر للطيران تتعرض لحادث في مطار جدة

تعرّضت رحلة مصر للطيران رقم MS643 من طراز B738، أثناء هبوطها في الساعات الأولى من صباح اليوم، على مدرج الهبوط الخاص بمطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة، إلى حادثة انفجار أحد إطارات الطائرة.

اعتبارًا من الخميس.. تشغيل قطاري تالجو على خط القاهرة/ الإسكندرية يوميًا

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل قطارات التالجو أرقام (2023/2025 و 2022/ 2024 ) يومياً بين (القاهرة /الإسكندرية ) والعكس بنفس مواعيدهم الحالية.

كامل الوزير: الحافز لمن يستحق والمناصب بالكفاءة والأقدمية انتهت وتطبيق نظام الأرباح

عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل اجتماعاً موسعاً على مدار عدة ساعات مع العاملين بالشركة المصرية لأعمال النقل البحري (مارترانس) إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة النقل.

وزير الدفاع يلتقى قادة القوات المسلحة ويكرم الفائزين فى بطولة الدرع العام للرماية الدولية

إلتقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يرافقه الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



بدء احتفالية كنائس زويلة الأثرية بذكرى دخول العائلة المقدسة لمصر

الاحتفالية التي تنظمها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بكنائس زويلة الأثرية بحي الجمالية، بالقاهرة، بمناسبة ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر، وسط حضور كبير من الشخصيات العامة

رئيس الوزراء يتابع موقف تطوير منظومة تداول وتوزيع المنتجات البترولية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، مع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية

مدبولي: مستعدون لاتخاذ أية إجراءات من شأنها تحفيز قطاع الصناعة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لمتابعة موقف تنفيذ القرارات -الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه الأخير، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تخص ملف الصناعة.

الحوار الوطني.. ننشر بنود مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب

أعلنت إدارة الحوار الوطني المصري عن عقد جلسة خاصة لمناقشة نصوص مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، وذلك يوم الأربعاء

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



27 مكتبا سياحيا في مصر بخدمتك مجانا.. هيساعدك تعرف بلدك

اصطحب آسرتك في جولة بين دروب ومعالم مصر السياحية ، ودائما نبحث عن أي مقصد سياحي في مصر للزيارة وعقب وقوع الاختيار، يراودك أسئلة كثيرة تحتاج الى إجابات صحيحة

صرف معاش شهر يونيو 2023 الخميس المقبل | دعم وتيسيرات لأصحاب المعاشات

تجري الآن استعدادات مكثفة للبدء فى صرف معاش شهر يونيو 2023 الخميس الموافق ١ يونيو من جميع المنافذ، حيث ينتظر أصحاب المعاشات، عن موعد صرف معاش شهر يونيو 2023

وزير الاتصالات يفتتح مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية التابعة للمصرية للاتصالات بمدينة الخارجة

افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، واللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد

نقيب الفلاحين لـ صدى البلد: أتوقع ارتفاع أسعار اللحوم والبصل وانخفاض الأرز.. وأطالب برفع الدعم عن الخبز| فيديو وصور

من ضمن الملفات المطروحة على مائد الحوار الوطني، ملف الزراعة ومستقبلها في مصر، وتبذل الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مجهودات كبيرة فى سبيل إصلاح

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



خطوات مراجعة فاتورة الكهرباء الشهرية بنفسك

اتخذت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة العديد من الإجراءات للقضاء على شكاوى أخطاء فاتورة الكهرباء، منها التعاقد مع شركة شعاع لقراءة العدادات واتباع نظام القراءة الموحد ، مما قضى بشكل كبير على أخطاء فاتورة الكهرباء ولكن قد تكون هناك أخطاء بسيطة ناتجة عن خطأ بشري أو تقني.

6 مشاكل تواجه محصول العنب هذا الموسم.. تعرف عليها وكيف يتم حلها؟

صرح محمود قمحاوى مدير معهد بحوث أمراض النباتات بأنه تنفيذاً لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



البابا تواضروس يعود إلى أرض الوطن بعد رحلة رعوية استمرت 20 يوما

وصل إلى مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الأحد، قداسة البابا تواضروس الثاني عائدًا من رحلة رعوية استغرقت ٢٠ يومًا، زار خلالها الڤاتيكان وثلاث إيبارشيات قبطية في أوروبا.

محطات وسدود ومراكز تنبؤ بالأمطار .. سنوات من دعم مصر للدول الأفريقية

تظل مصر طوال تاريخها العريق حريصة على دورها الرائد في القارة الأفريقية ودول حوض النيل، وعلى مدار سنوات طويلة ساعدت مصر الدول على التنمية فى مجال الموارد المائيه والري .