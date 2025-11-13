قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الداخلية توزيع هدايا عينية ومستلزمات شتوية على المواطنين بالمحافظات.. صور
حماس: تسليم جثمان محتجز إسرائيلي في خان يونس الليلة
هل يجب على الجائع تأخير الصلاة حتى يتناول الطعام؟.. أمين الفتوى يرد
النيابة العامة بالإسكندرية تباشر التحقيقات في واقعة مقـ.تل مهندس بكرموز
وزير الخارجية السوري يرفع علم بلاده فوق سفارة سوريا في بريطانيا
سرايا القدس وكتائب القسام تسلم جثة أحد الأسرى لسلطات الاحتلال
السيسي: الرياضة ليست مجرد نشاط بل هي أسلوب حياة يجب أن نغرسه في جيلنا القادم
تفاصيل 3 صفقات سوبر لـ الأهلي في الميركاتو الشتوي
الدافع شخصي.. الكشف عن هوية المجــ ــني عليه في واقعة القــ ــتل بكرموز
تسوية محتملة.. واشنطن تتحرك لاحتواء أزمة مقاتلي حماس العالقين في رفح
الرئيس السيسي: الشباب هم الأمل في تحقيق التغيير الإيجابي
بالإنفوجراف..الهلال الأحمر المصري يقود جسر الإغاثة الإنسانية إلى غزة
رياضة

موعد مباراة الإمارات والعراق في ملحق تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة

منتخب الإمارات
منتخب الإمارات
محمد السعيد

يخوض منتخب الإمارات اختبارًا صعبًا ضد العراق، اليوم الخميس، في ذهاب الدور الإقصائي من ملحق التصفيات الآسيوية المؤهل إلى الملحق العالمي لحجز بطاقة في كأس العالم 2026.

وسيقاتل المنتخبان بكل ما يملكانه من إمكانات  للالتحاق بركب المنتخبات الآسيوية الثمانية التي ضمنت تأهلها إلى كأس العالم وهي: أستراليا، إيران، اليابان، الأردن، جمهورية كوريا، قطر، السعودية، وأوزبكستان.

وكان الإمارات والعراق قد بلغا هذه المرحلة بعد أن أنهيا المرحلة السابقة من الملحق الآسيوي في المركز الثاني في أكتوبر الماضي.

موعد مباراة الإمارات والعراق والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة الإمارات والعراق في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “محمد بن زايد” في العاصمة الإماراتية “أبو ظبي”، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS 2 بتعليق عصام الشوالي.

وستقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل 18 نوفمبر الجاري، على ستاد البصرة الدولي في البصرة، لحسم المتأهل إلى الملحق العالمي.

وتستضيف الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، النسخة المقبلة من كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة.

الإمارات العراق كأس العالم 2026 موعد مباراة الإمارات والعراق والقنوات الناقلة مباراة الإمارات والعراق

