بفرمان الكاف.. قائمة الحكام المصريين فى أمم إفريقيا تحت 23 عاما

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة "كاف"، حكام مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بالمغرب.

وضمت القائمة من مصر كلا من:

محمود ناجي حكم ساحة ، سامي هلهل حكم مساعد، ومحمود عاشور حكم فيديو.

تقام البطولة في المغرب خلال الفترة من 24 يونيو إلى 8 يوليو المقبلين.

قائمة الحكام المصريين المشاركين في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 والمقرر اقامتها في المغرب

محمود ناجي حكما للساحة

سامي هلهل حكما مساعدا

محمود عاشور حكما للفيديو

فريد سلطان ..IT support

وائل السباعي مدير مشروع ال VAR

محمد زيدان وعلاء نبيل فننين VAR

وجاءت نتيجة القرعة فى بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما المقرر اقامتها في المغرب كالتالي:

المجموعة الأولى: المغرب – غانا – منتخب الكونغو – غينيا، المجموعة الثانية: مصر – مالي – الكاميرون – النيجر.

ويتأهل أصحاب المراكز الـ3 الأولى في كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً، إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.