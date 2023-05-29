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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بفرمان الكاف.. قائمة الحكام المصريين فى أمم إفريقيا تحت 23 عاما

ثلاثي التحكيم المصري
ثلاثي التحكيم المصري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة "كاف"، حكام مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بالمغرب.

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وضمت القائمة من مصر كلا من:

محمود ناجي حكم ساحة ، سامي هلهل حكم مساعد، ومحمود عاشور حكم فيديو.
تقام البطولة في المغرب خلال الفترة من 24 يونيو إلى 8 يوليو المقبلين.

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قائمة الحكام المصريين المشاركين  في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 والمقرر اقامتها في المغرب  

محمود ناجي حكما للساحة
سامي هلهل حكما مساعدا 
محمود عاشور حكما للفيديو 
فريد سلطان   ..IT  support 
وائل السباعي مدير مشروع ال VAR
محمد  زيدان وعلاء نبيل  فننين VAR

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وجاءت نتيجة القرعة فى بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما المقرر اقامتها في المغرب كالتالي:

المجموعة الأولى: المغرب – غانا – منتخب الكونغو – غينيا، المجموعة الثانية: مصر – مالي – الكاميرون – النيجر.
ويتأهل أصحاب المراكز الـ3 الأولى في كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً، إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

حكام كاف كأس الأمم الافريقية محمود ناجي محمود عاشور مصر

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