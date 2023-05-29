مشروب نتناوله يومياً .. يدمر الكبد والكلى ويسبب كوارث

يعشق الكثيرون تناول القهوة ، في اوقات مختلفة ، وبالرغم من ان لها بعض الفوائد الصحية ، إلا ان الافراط فى تناولها يوميا قد تسبب مشكلات صحية لبعض أجهزة وأعضاء الجسم، مثل الكلى والكبد ، حيث اكدت دراسة علمية بريطانية أن مادة الأكسالات التي تحتويها القهوة تعد السبب الرئيسي في تكون حصوات لدى مرضى الكلي والكبد، لذلك يجب توخي الحذر في تناول القهوة وعدم الافراط فيها ..



نرصد محاطر تناول الافراط في القهوة علي الكلي والكبد وفقا لموقع Mayoclinc ..



تدمر الكبد والكلي



أظهرت الأبحاث والدراسات أن شرب القهوة يمكن أن يقلل من تركيزات إنزيمات الكبد، وخاصة لدى الأشخاص الذين يستهلكون كميات كبيرة من الكحول ، كما وجدت أن القهوة تخفض هذه الإنزيمات لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض الكبد ، كما ان القهوة هي أحد المصادر الرئيسية للأوكسالات في نظامنا الغذائي، وهى واحدة من أكثر أنواع حصوات الكلى شيوعًا لذلك يجب على أولئك الأشخاص الذين يعانون من حصوات الكلى، وخاصة أولئك الذين يعانون من حصوات أوكسالات الكالسيوم، الأخذ في الاعتبار أن القهوة تعد عامل خطر محتمل لحصوات الكلى

وينصح الخبراء مريض الكبد والكلي بتناول فنجان قهوة واحد على الأقل يوميا وننصحه بفلترته قبل الشرب، بالفلتر الورقى وليس المعدنى، وفى وجود تليف ننصح بشرب قهوة منزوعة الدسم.



ما هي أضرار القهوة على الكلي:



⁃ تقلل القهوة من امتصاص الجسم لبعض العناصر الهامة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والزنك، وهي العناصر المطلوبة للكلى لتحفيز وظائفها بشكل طبيعي.



⁃ تحدث أضرار القهوة على الكلى بسبب احتوائها على مادتي الكافيين والثيوفيلين وهما يعملان على تثبيط مادة الأدينوزين في الجسم بما يؤدي إلى عودة المياه من الكلى إلى الجسم قبل إفرازها في البول.



⁃ تتأثر الكلى سلبًا بتناول القهوة المفرط، وهو ما يؤثر على وظيفتها في طرد السموم من الجسم ليحدث خلل في الوظائف الحيوية الأخرى للجسم.



⁃ أضرار القهوة على الكلى تتمثل أيضًا في إدرار البول، وبالتالي تتركز المواد الضارة في الكلى مثل الاوكسالات والكالسيوم والفسفورن، وهو ما يؤدي بدوره إلى نقص التروية الكلوية بالدم.