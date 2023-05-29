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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في القاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في القاهرة

 رابط  نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في القاهرة مازال الطلاب واولياء امورهم يبحثون عنه في جميع محركات البحث الموجودة على شبكة الانترنت ، للامئنان على مستوى الدرجات والمجموع الكلي وتحديد قرار الالتحاق بمرحلة الثانوية العامة أو الثانوية الفنية العام القادم .

 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في القاهرة لم يتم تفعيله حتى هذه اللحظة ، حيث أكدت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، أن  رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في القاهرة لن يتم تفعيله إلا بعد اعتمادها رسميا من محافظ القاهرة .

وأوضحت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، أن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في القاهرة سوف يتم إعلانه بشكل رسمي بعد الانتهاء من أعمال مراجعة التصحيح ورصد الدرجات وتجميع النتيجة في شكلها النهائي ثم عرضها على محافظ القاهرة لاعتمادها رسميا

 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في القاهرة

 يمكن لمن يهمه الأمر ترقب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في القاهرة خلال أيام ، على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في القاهرة الذي يمكن الوصول إليه عن طريق الضغط هنا

و بعد الدخول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في القاهرة الذي يمكن الوصول إليه عن طريق الضغط هنا ، على الطالب أن يدخل رقم الجلوس بشكل صحيح، ثم الضغط على عرض النتيجة.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في القاهرة

تقدم مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة أيضا خدمة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في القاهرة عبر وسائل أخرى غير رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في القاهرة.

حيث يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في القاهرة أيضا من خلال:

  • التليفون الارضي 09000100
  • التليفون المحمول 5757
  • عن طريق المحادثة الآلية في اللينك التالي:

https://eduserv.cairo.gov.eg/

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس في جميع المحافظات

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة القاهرة 

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة القليوبية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة المنوفية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الدقهلية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الاسكندرية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الشرقية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الغربية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة مطروح

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة المنيا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة سوهاج

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة أسيوط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الاقصر

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة أسوان

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الاسماعيلية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الوادي الجديد

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة البحيرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة السويس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة دمياط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الفيوم

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس  محافظة البحر الأحمر

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة شمال سيناء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة جنوب سيناء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة بني سويف

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 نتيجة الشهادة الإعدادية الشهادة الاعدادية 2023 الاعدادية نتيجة

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