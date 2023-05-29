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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. لحظات مرعبة لدخول ثور هائج بين 200 متفرج في أستراليا

لحظات مرعبة لدخول
لحظات مرعبة لدخول ثور هائج بين 200 متفرج في أستراليا

اقتحم ثورهائج حشدا مكونا من 200 شخص كانوا يرقصون في حلبة مصارعة الثيران أثناء فاصل من مسابقة يحييها رعاة البقر في كونونورا بـ كيمبرلي، غرب أستراليا.

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الاثنين، تسبب هجوم الثور المرعب في إصابة اثنين، رجل في الثلاثينات من عمره وطفلة 5 أعوام بارتجاج في المخ.

تفاصيل 

أظهر مقطع الفيديو المروع كيف بدأ الراقصون في الهرب من الثور البري الذي كسر بشكل مفاجئ وسريع بوابة على الجمهور المحتشد أثناء فاصل المسابقة.

وبين مقطع الفيديو أيضا صراخ الآباء وهم يتفرقون خوفا على أبنائهم من الثور، بينما فتح المسئولون عن المسابقة تحقيقا عاجلا فيما حدث ونتج عنه إصابات مأساوية لاثنين وحالة رعب للباقين.

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