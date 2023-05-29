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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بـ382 مليون جنيه.. انطلاق مشروع شبكة الصرف الصحي والرفع لقرية سنهور بالفيوم

رئيس شركة مياه الشرب
رئيس شركة مياه الشرب بالفيوم أثناء اللقاء

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، اجتماعا حول بدء انطلاق مشروع تنفيذ إنشاء شبكات الصرف الصحي ومحطات الرفع للتجمع القروى سنهور البحرية،  ضمن برنامج توسعات الصرف الصحي الممول من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية. 

وتم خلال الاجتماع استعراض الالتزامات التعاقدية بالمشروع متضمنه خطط التنفيذ الفنية والمجتمعية ، خطط التواصل بين أطراف التعاقد والجداول الزمنية علاوة على وضع كافة التوصيات الخاصة بالتنفيذ على جميع المستويات .

وأكد المهندس محمد عبد الجليل رئيس مجلس الادارة والعضو  المنتدب على أهمية الالتزام بما ورد بالأدلة التشغيلية للمشروع وأهمية اتباع الإجراءات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، ضرورة التواصل الاجتماعي مع الأهالى بكافة القرى المدرجة بالتجمع القروي لما له من أثر كبير فى الحد من معوقات التنفيذ. 

وأشار إلى أن هذا المشروع يضمن إنشاء ٣  محطة رفع بإجمالى طاقة تصميمية ١٠٥٥٠ م ٣/يوم ويهدف الى خدمة قرى وليدة،  السيد رحيل والطماوى، منوها بأن مدة تنفيذ المشروع  ١٨ شهرا بإجمالى تكلفة ٣٨٢ مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور المهندس اشرف سمير رئيس وحدة تنفيذ المشروع بالشركة PIU -المهندس عمر ناصر نائب رئيس الوحدة واعضاء وحدة تنفيذالمشروع- الدكتورة وفاء يعقوب رئيس قطاع المعامل -اللواء اشرف عبد الحفيظ مدير عام الأمن- المهندسة عفاف محمد فكرى مدير عام المشروعات بالشركة -المهندس صفوت خالد مدير المكتب الاستشاري(ستانتك) - الدكتور محمد حسين نائب مدير المكتب الاستشاري - مهندس عزت محمود مدير المشروع بشركة حسن علام للمقاولات - مهندس احمد رايه مدير التنفيذ -   مهندس محمد عزازى مدير السلامة والصحة المهنية.

اعتماد 5 ملايين جنيه لتدعيم خطوط مياه الشرب بـ8 مناطق في مدينة الفيوم

 

الفيوم اخبار الفيوم شبكة الصرف الصحي قرية سنهور البحرية البنك الاوربى

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