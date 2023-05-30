وزير الرياضة يشكر أحمد موسى على الهواء.. تحذير عاجل من الأرصاد.. رئيس الزمالك ترك منصبه من تلقاء نفسه| توك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات والقضايا الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

دخلت التاريخ.. تعليق ناري من أحمد موسى على مباراة إنبي وفيوتشر.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مباراة إنبي وفيوتشر بالأمس دخلت التاريخ بالوقت الإضافي المتحسب.

أشرف صبحي: محمد إبراهيم كيشو وسمر حمزة رفضا التجنيس مقابل ملايين الدولارات

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تستعد بأكبر دعم، على الإطلاق، لأولمبياد باريس 2024 بمبلغ مليار و200 ألف جنيه، لافتًا إلى أن أبطال مصر تم دعمهم في أولمبياد طوكيو بمبلغ 334 مليون جنيه؛ وحصدوا 6 ميداليات وترتيب مصر 54 من 206 دولة.



استمرت 3 ساعات.. صدمة تامر أمين من مباراة إنبي وفيوتشر.. تفاصيل

أكد تامر أمين الإعلامي أن كرةالقدم المصرية مصرة على دخولها التاريخ، حيث أقيمت مباراة بين فريقين (فيوتشر و إنبي)، في الدور 16 لكأس مصر لكرة القدم، وكانت أطول مباراة أقيمت في تاريخ كرة القدم، استمرت لثلاث ساعات ، واعتبر أن تلك المباراة كاشفة لحال كرة القدم في مصر، وقامت لجنة المسابقات بإصدار عقوبات بإيقاف "عبد الظاهر السقا" المدير الرياضي لفيوتشر وغرامة، إيقاف "محمد إسماعيل" مدير الكرة في إنبي وغرامة، توقيع غرامة مالية على فيوتشر و إنبي قدرها 25 ألف جنيه لكلا منهما.



احذروا العاصفة| تحذير من الأرصاد الجوية بشأن طقس الخميس والجمعة.. فيديو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن مازلنا في فصل الربيع حتي الآن ولم ندخل في فصل الصيف، مشيرة إلى أن رسميا يتم الدخول لفصل الصيف في 21 يونيو القادم.



وزير الرياضة يشكر أحمد موسى على الهواء لهذا السبب.. فيديو

وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الشكر للإعلامي أحمد موسى على الهواء.



مي فاروق: تفاجأت بمكالمة عمرو مصطفى لغناء «افتكر لك ايه» ولم أوقع أي تصاريح

أكدت مي فاروق، أنها تفاجأت باتصال الملحن عمرو مصطفى حيث طالبها بغناء أغنية "افتكر لك ايه" ووافقت على الفور، مشيرة إلى أنها كانت متحمسة جدًا لهذه الفكرة وسجلت الأغنية في اليوم الثاني من مكالمة عمرو مصطفى لها.

سمية الألفي تكشف تفاصيل تعافيها من السرطان

كشفت الفنانة الكبيرة سمية الالفي، تفاصيل إصابتها بمرض السرطان، مشيرة إلى أنه تعافيت تماما من مرض السرطان.



أول تعليق من وزير الرياضة حول عدد الجمهور المخصص لمباراة الأهلي والوداد

كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تفاصيل أعداد الجماهير التي ستحضر مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، على استاد القاهرة الدولي.



بسبب التخلي عن المحبة..البابا تواضروس: الأمراض النفسية في ازدياد على مستوى العالم

أكد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن للفاتيكان علاقات طيبة مع مصر وهذا يعطي رسالة سلام وسط عالم مليء بالنزاعات.



العامة للصوامع والتخزين: مصر لديها اكتفاء ذاتي من القمح لمدة 6 أشهر

زف المهندس كمال هاشم رئيس الشركة العامة للصوامع والتخزين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن الاكتفاء الذاتي من القمح في جمهورية مصر العربية.



خطأ فني.. هل يتم إعادة مبارة إنبي وفيوتشر بسبب الحكم؟

علق الحكم الدولي السابق رضا البلتاجي، على أزمة مبارة إنبي وفيوتشر ضمن منافسات كأس مصر، واحتساب 25 دقيقة وقت بدل ضائع.



عالم أزهري: الحجامة ليست من الإسلام.. والموروث متجذر في المجتمع

طالب الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، كل ذي تخصص الالتزام بممارسة تخصصه فقط؛ وعدم امتهان أي تخصص آخر ليس على دراية به، مؤكدًا أن الحجامة ليست من الإسلام.



عاجل| إسرائيل تعلن الإفراج عن وثائق سرية بشأن هزيمتها في حرب أكتوبر.. تفاصيل

كشف اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، تفاصيل إعلان إسرائيل بشأن الإفراج عن وثائق سرية خاصة بحرب السادس من أكتوبر عام 1973.



عمرو مصطفى: إحنا بنواجه مهزلة فنية.. والأغنية دي إهانة ولازم تتمسح

أكد المطرب و الملحن عمرو مصطفى، أن فكرة الذكاء الاصطناعي لاستعادة التراث مرة أخرى، هي فكرة ليجد منتجا جديدا للأجيال الموجودة حاليا، مشيرا إلى أن ذلك ليس مجرد حلم، لكنها ثقافة مصرية يجب على كل المصريين الدفاع عنها.



لا أخشى الصوت العالي.. توضيح عاجل من وزير الرياضة بشأن عزل رئيس الزمالك

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، “لا أخشى الصوت العالي، وقراراتي أدرسها بهدوء، وبعد استشارات مع متخصصين”.



وزير الرياضة: رئيس الزمالك أعلن ترك منصبه من تلقاء نفسه.. فيديو

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أعلن من تلقاء نفسه ترك منصبه؛ تنفيذًا للحكم الصادر من القضاء بعزله، وتلقينا خطابًا من مجلس الزمالك بعزل رئيس النادي والإدارة أصبحت تضامنية بين مجلس الإدارة.