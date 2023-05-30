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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| رئيس Nvidia: الآن أصبح بإمكان الجميع أن يكونوا مبرمجين.. وهاتف جديد من شاومي يقلب الأسواق

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

 لو نفسك في موبايل فلاجشيب وفلوسك على قدك .. هذا الهاتف هو الحل المناسب


تخصص شركة سامسونج الكورية الجنوبية فئة Galaxy S Fan Edition للشباب والفئة المتوسطة، حيث تجمع هذه الهواتف بين المواصفات المتميزة للغاية مع السعر المناسب، حيث تعتبر هواتف هذه الفئة هي البديل الأرخص لهواتف سامسونج الرائدة أو الفلاجشيب.

 

رئيس Nvidia : الآن أصبح بإمكان الجميع أن يكونوا مبرمجين بفضل الذكاء الاصطناعي

 

قال جين سون هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia "نفيديا" إن الذكاء الاصطناعي يعني أنه أصبح الآن بإمكان الجميع أن يكونوا مبرمجين؛ فكل ما يحتاجونه هو التحدث للكمبيوتر، مشيدا بما سماه بنهاية "الفجوة الرقمية".

 

زلزال في سوق الهواتف الذكية بعد تسريبات عن إصدار سامسونج الجديد


أفادت تسريبات، بأن شركة سامسونج الكورية الجنوبية، تعتزم بالفعل إطلاق هاتف Galaxy S23 FE خلال الفترة المقبلة، وهو البديل الأرخص لهاتف Galaxy S23 الرائد، وذلك بعدما كانت الشركة قد توقفت عن إصداره العام الماضي.

 

هاتف جديد من شاومي يقلب الأسواق.. تفاصيل


أعلنت شركة شاومي الصينية رسميا هاتفها المميز Redmi Note 12T Pro ، والذي يضم مواصفات جبارة يمكنها المنافسة مع أفضل هواتف الفئة المتوسطة من الشركات المنافسة من سامسونج ووان بلس، حيث من المتوقع أن يحدث الهاتف ضجة كبيرة في الأسواق.

 

بإمكانات جبارة.. فيفو تستعد لإطلاق هواتفها المميزة vivo S17 غدا


تستعد شركة فيفو الصينية للإعلان رسميا عن سلسلة هواتفها المميزة  vivo S17 غدا الأربعاء 31 مايو، حيث ستحصل الهواتف على عدد من المواصفات الفائقة أبرزه المعالج المميز والذي يقدم أداء قويا، مع كاميرا ذات جودة فائقة.

 

اعرف إزاي توصل لكلمات مرور الواي الفاي على Windows 11


أتاحت شركة مايكروسوفت ميزة جديدة منذ أيام، لمستخدمي Windows 11 ويندوز 11  تعمل على عرض كلمات مرور Wi-Fi واي فاي للشبكات المحفوظة بسهولة حتى يتمكن المستخدمون من مشاركتها مع شخص آخر أو إعداد الشبكة على جهاز آخر.

 

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