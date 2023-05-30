أخبار التكنولوجيا| رئيس Nvidia: الآن أصبح بإمكان الجميع أن يكونوا مبرمجين.. وهاتف جديد من شاومي يقلب الأسواق

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



تخصص شركة سامسونج الكورية الجنوبية فئة Galaxy S Fan Edition للشباب والفئة المتوسطة، حيث تجمع هذه الهواتف بين المواصفات المتميزة للغاية مع السعر المناسب، حيث تعتبر هواتف هذه الفئة هي البديل الأرخص لهواتف سامسونج الرائدة أو الفلاجشيب.

قال جين سون هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia "نفيديا" إن الذكاء الاصطناعي يعني أنه أصبح الآن بإمكان الجميع أن يكونوا مبرمجين؛ فكل ما يحتاجونه هو التحدث للكمبيوتر، مشيدا بما سماه بنهاية "الفجوة الرقمية".



أفادت تسريبات، بأن شركة سامسونج الكورية الجنوبية، تعتزم بالفعل إطلاق هاتف Galaxy S23 FE خلال الفترة المقبلة، وهو البديل الأرخص لهاتف Galaxy S23 الرائد، وذلك بعدما كانت الشركة قد توقفت عن إصداره العام الماضي.



أعلنت شركة شاومي الصينية رسميا هاتفها المميز Redmi Note 12T Pro ، والذي يضم مواصفات جبارة يمكنها المنافسة مع أفضل هواتف الفئة المتوسطة من الشركات المنافسة من سامسونج ووان بلس، حيث من المتوقع أن يحدث الهاتف ضجة كبيرة في الأسواق.



تستعد شركة فيفو الصينية للإعلان رسميا عن سلسلة هواتفها المميزة vivo S17 غدا الأربعاء 31 مايو، حيث ستحصل الهواتف على عدد من المواصفات الفائقة أبرزه المعالج المميز والذي يقدم أداء قويا، مع كاميرا ذات جودة فائقة.



أتاحت شركة مايكروسوفت ميزة جديدة منذ أيام، لمستخدمي Windows 11 ويندوز 11 تعمل على عرض كلمات مرور Wi-Fi واي فاي للشبكات المحفوظة بسهولة حتى يتمكن المستخدمون من مشاركتها مع شخص آخر أو إعداد الشبكة على جهاز آخر.