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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نتائج الامتحانات الفصلية لجميع المقررات الدراسية بـ تربية عين شمس.. تعرف عليها

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أكدت كلية التربية جامعة عين شمس انه تم اعلان درجة الاعمال الفصلية للمقررات الدراسية على منصة الجامعة الذكية UMS.

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غدًا.. ورشة عمل «تألق في سوق العمل» بكلية التربية جامعة عين شمس

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خبراء يكشفون أهمية مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم.. وكيف يسهم في النهوض بالمنظومة.. ويؤكدون: خطوة مهمة لتحسين جودة النظام التعليمي ومواءمته مع المعايير العالمية

وأشارت كلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن يجب على الطلاب الدخول على الحساب الخاص بهم على منصة ال UMS ليتمكنوا من استعراض درجاتهم الدخول عبر هذا الرابط

https://ums.asu.edu.eg/

وكان قد كرم مجلس كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس كلاً من الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة  لشئون الدراسات العليا والبحوث، حيث قامت الدكتورة نهى دنيا بإهدائهما درع الكلية لجهودهما ودعمهما المستمر للكلية ، وذلك بحضور وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام  .

وقد تم خلال اجتماع مجلس الكلية مناقشة الموضوعات الخاصة بأعمال الإدارة العامة للكلية ، وتم عرض الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال ، وتضمنت الجلسة الإعداد للائحة الجديدة للكلية  و إدماج برنامج الصحة الواحدة العالمية فى برامج اللائحة الجديدة بعد الموافقة عليها من المجلس الاعلى للجامعات على أن يبدأ تطبيقها العام القادم.

كما تم الاتفاق فى المجلس على الخطة التسويقية لهذه البرامج حيث تشكل الاتجاهات الحديثة للدولة و متطلبات وزراة البيئة لإعداد الكوادر المطلوبة تبعا لرؤية مصر ٢٠٣٠ و تحقيق أهداف التنمية المستدامة و منها على سبيل المثال و ليس الحصر (برنامج للماجيستير و الدكتوراه  فى الطاقة الجديدة ، الماجيستير فى الإدارة المتكاملة للموارد المائية مع جامعة كولن فى ألمانيا، الماحيستر لإعداد استشارى بيئى، الماجيستير فى إعادة  التدوير)   ، وتم مناقشة خطة تطوير  قطاعات الكلية المختلفة.

كلية التربية جامعة عين شمس جامعة عين شمس درجة الاعمال الفصلية منصة الجامعة الذكية Jobs Education

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