لجنة التظلمات تستقر على تخفيض عقوبة كهربا.. تفاصيل

أكد الإعلامي مجدى عبد الغنى نجم الكرة المصرية، أن لجنة التظلمات استقرت على تخفيض عقوبة محمود عبد المنعم " كهربا " لاعب الأهلي.

لجنة التظلمات تستقر على تخفيض عقوبة كهربا

وقال عبدالغني عبر برنامجه التليفزيوني: "قرار لجنة التظلمات المقبلة بتخفيض عقوبة محمود عبد المنعم " كهربا “ مهاجم فريق الاهلى الى 6 مباريات بدلا من 8 مباريات”.

من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها خلال الأيام القليلة المقبلة لإعلان تخفيض العقوبة

وكان النادي الأهلي قد تقدم باستئناف أمام لجنة التظلمات، على قرار لجنة الانضباط برئاسة المستشار عزت خميس الذى وقع عقوبة على كهربا بإيقافه 12مباراة مع تغريمه ماليا مليون جنيه لما صدر منه فى مباراة الأهلي والزمالك بالهجوم على الزمالك بألفاظ خارجه.