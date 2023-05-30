صحف الكويت| خامنئي يرحب بتحسين العلاقات مع مصر.. حقيقة «إقرار سفر» العمالة المنزلية.. وأوبك ترحب بعودة إيران إلي سوق النفط



أردوغان رئيسا لتركيا للمرة الثالثة

لا صحة لما يتداول عن إصدار «إقرار سفر» للعمالة المنزلية قبل السفر خارج الكويت

ترفيع العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء مصر وتركيا

المغرب يعلن تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم ‎داعش

أوبك ترحب بعودة إيران الي سوق النفط



اهتمت صحف الكويت الصادرة صباح اليوم بالعديد من الأخبار المحلية والإقليمية والعالمية.

فقد ابرزت صحيفة القبس الكويتية؛ نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية امس الاثنين عن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي قوله خلال لقائه بسلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، إن طهران ترحب بتحسين العلاقات الدبلوماسية مع مصر.

وظلت العلاقات مشحونة بين القاهرة وطهران في أغلب الأحيان خلال العقود الماضية على الرغم من أن البلدين حافظا على الاتصالات الدبلوماسية.

وأشارت الصحيفة الي ما ذكرته وسائل إعلام لبنانية بأنه تم اختطاف مواطن سعودي على طريق المطار في بيروت.

وأشارت معلومات لقناة الـ «mtv» الى «اختطاف سعودي على طريق المطار بعد منتصف ليل السبت الماضي، والأجهزة الأمنيّة تتولّى عمليّة البحث عنه».

وقال وزير الداخلية بسام المولوي في تغريدة على تويتر "نتابع مع شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي منذ الأمس قضية اختطاف مواطن سعودي في بيروت ونحن على تواصل بأدق التفاصيل مع سعادة السفير (السعودي) وليد البخاري"

وأضاف: «دائما وبيد من حديد نعمل لتحرير أي مواطن يتعرض لأي أذى على أرض لبنان. ما حصل يمس بعلاقة لبنان مع أشقائه وسيكون عقاب الفاعلين قاسيا».

إلى ذلك، ذكرت قناة الإخبارية السعودية أن خاطفي المواطن السعودي في بيروت طلبوا فدية تقدر بـ 400 ألف دولار، مشيرا إلى أن المواطن السعودي يعمل لدى الخطوط الجوية السعودية.

كما لفتت الصحيفة الي فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مرشح تحالف الجمهور، زعيم حزب العدالة والتنمية الحاكم، أمس، بالانتخابات الرئاسية، في جولتها الثانية، محققاً نحو %52 من الأصوات، مقابل %47.96 لمنافسه كمال كليشدار أوغلو، مرشح تحالف الأمة، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، متقدماً عليه بفارق نحو 4 نقاط، وذلك بعد فرز %99.78 من الأصوات، في انتخابات بلغت نسبة المشاركة فيها %83.

وبذلك، يفوز أردوغان بثالث انتخابات رئاسية يخوضها، ويحظى بولاية جديدة من 5 سنوات، تنتهي عام 2028، بعد نحو عقدين له في السلطة، على الرغم من تأثيرات الزلزال، وآثار الأزمة الاقتصادية، وتحالف 6 أحزاب معارضة ضده.

بينما صحيفة الراي الكويتية؛ فقد نوهت الي ان وزارة العدل الكويت إلى عدم صحة الرسالة المتداولة في بعض وسائل التواصل الاجتماعي في شأن إصدار «معاملة إقرار سفر» في إدارة التوثيق للعمالة المنزلية قبل السفر خارج البلاد.

وأضافت الوزارة أن المواطن لا يحتاج في سفره للخارج إلى هذا الإقرار عند اصطحابه للعمالة معه اذا كانت العمالة المنزلية على كفالته، ويكتفى بإجراءات السفر المعتادة من اصدار التأشيرات اللازمة عن طريق السفارات والهيئات الديبلوماسية حسب الأنظمة المتبعة.

وأشارت كذلك؛ أعلان الرئاسة المصرية إجراء الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، حيث قدم فيع التهنئة للرئيس أردوغان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، وإعادة انتخابه رئيساً لتركيا لفترة رئاسية جديدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيسين أكدا عمق الروابط التاريخية بين البلدين والشعبين المصري والتركي، واتفقا على تدعيم أواصر العلاقات والتعاون بين الجانبين، وفي ذلك الإطار قرر الرئيسان البدء الفوري في ترفيع العلاقات الديبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء

كما لفت الصحيفة الي نقلت وسائل إعلام رسمية في بيونغ يانغ عن مسؤول كوري شمالي كبير قوله إنّ بلاده تعتزم إطلاق قمر اصطناعي تجسّسي في يونيو لمراقبة التحرّكات العسكرية للولايات المتحدة وشركائها.

وكان مسؤولون يابانيون أعلنوا أمس الإثنين أنّ بيونغ يانغ أبلغتهم بأنّها ستطلق قمراً اصطناعياً اعتباراً من هذا الأسبوع، محذّرين من أنّهم يعتقدون أنّ نظام كيم جونغ-أون يعتزم في الواقع اختبار صاروخ باليستي في تحدٍِّ للعقوبات الدولية المفروضة عليه.



والثلاثاء نقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية عن ري بيونغ شول، نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية في الحزب الحاكم، قوله إنّ «قمر الاستطلاع العسكري الرقم 1» سوف «يُطلق في يونيو بهدف التعامل مع الأعمال العسكرية الخطيرة للولايات المتّحدة وأتباعها.

بينما صحيفة النهار الكويتية فقد سلطت الضوء، ‏علي تفكيك الأمن المغربي يفكك خلية إرهابية موالية لتنظيم ‎داعش؛ كانت بصدد التحضير لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف أمن المملكة واستقرارها

كما أشارت الصحيفة أيضا الي؛ تصريحات الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" لموقع شانا الإخباري، التابع لوزارة النفط الإيرانية، إن المنظمة سترحب بعودة إيران الكاملة إلى سوق النفط عندما تُرفع العقوبات عنها.

وأضاف الأمين العام، هيثم الغيص، الذي يزور طهران حاليا "نرى أن إيران عضو مسؤول بين أفراد أسرتها، الدول في مجموعة أوبك".

وأضاف: "واثق من أننا سنعمل معا على نحو جيد وبالتنسيق لضمان الحفاظ على التوازن في السوق لتظل أوبك على النهج الذي سلكته على مدار السنوات العديدة الماضية".