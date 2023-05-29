صحف الكويت| أردوغان يحكم تركيا لربع قرن.. غارات إسرائيلية تستهدف محيط دمشق.. وموسكو تختبر كييف بأكبر هجوم «مسيرات»

أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى اردوغان بمناسبة إعادة انتخابه لفترة ثالثة

أردوغان يفتتح مئوية الجمهورية الثانية.. رئيسا

السعودية وأميركا ترصدان انتهاكاً للهدنة في السودان من طرفي الصراع أعاق وصول المساعدات

بايدن يهنئ إردوغان بإعادة انتخابه: أتطلع إلى مواصلة العمل معا بصفتنا حليفين

كوريا الشمالية تبلغ اليابان اعتزامها إطلاق قمر اصطناعي





تناولت الصحف الكويتية اليوم، الأثنين، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

محليا، أفادت صحيفة الوطن بأن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية التركية الصديقة لفترة رئاسية ثالثة متمنيا له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.



قالت صحيفة الوطن إن وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور حمد العدواني، اعتمد أمس الأحد خطة البعثات الخارجية لوزارة التعليم العالي للطلبة الحاصلين على الثانوية العامة في عامي (2022/2021) و(2023/2022) إذ سيبدأ التسجيل من 10 يونيو إلى 2 يوليو المقبلين.

وقالت وكيل وزارة التعليم العالي بالتكليف لمياء الملحم في بيان صحفي صادر عن الوزارة انه تم طرح عدة تخصصات منها التخصصات الطبية وتخصصات الخدمات الطبية المساندة والتخصصات التكنولوجية وفق متطلبات سوق العمل واحتياج الجهات الحكومية والخاصة وذلك تماشيا مع خطة التنمية للدولة.



وذكرت صحيفة الجريدة أن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أطلقت أمس الأحد الحملة الوطنية لتوفير الكهرباء والماء تحت شعار (وفر) والتي تهدف إلى ترشيد الاستهلاك والمحافظة على موارد البلاد الحيوية.

وقالت وكيلة الوزارة بالتكليف مها العسعوسي في تصريح صحفي بهذه المناسبة إن الوزارة دشنت الحملة بهدف تقليل استهلاك الكهرباء والماء باعتبارهما الركيزة الأساسية للحياة في البلاد إذ أن سياسة الترشيد تتضافر فيها كافة الجهود الحكومية المعنية والجمعيات المهنية لتسخير كل الإمكانات والقدرات في سبيل ترشيد الاستهلاك.

عربيا وإقليميا، قالت صحيفة الراي إن بيان سعودي - أميركي صدر امس، الأحد، أفاد بأن طرفي الصراع بالسودان انتهكا الهدنة ما أعاق وصول المساعدات الإنسانية، كما استخدما طائرات عسكرية ومسيرات، مشيرا إلى أن انتهاك الهدنة بالسودان شمل احتلال منازل مدنيين وشركات خاصة ومبان عامة.

ولفت البيان إلى رصد قناصة في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، وإلى أن عناصر تابعة للجيش السوداني استولت على إمدادات طبية في منشأتين، مؤكدا أن السعودية وأميركا دعتا طرفي الصراع بالسودان لتمديد الهدنة رغم عدم التقيد الكامل بها.



قالت صحيفة الأنباء إن سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق والرئيس الايراني إبراهيم رئيسي عقدا جلسة مباحثات رسمية بمقر الرئاسة في طهران أمس.

وقالت وكالة أنباء عمان الرسمية «أونا» في بيان أن الجانبين بحثا أوجه التعاون الثنائي القائم بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تطويرها وتعزيزها، كما تم تبادل وجهات النظر تجاه العديد من القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك في ضوء المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



نقلت صحيفة القبس عن وسائل إعلام سورية، قولها إن عدواناً صهيونيا استهدف محيط العاصمة دمشق ليل الأحد، مضيفة أن الدفاعات الجوية السورية تمكنت من التصدي لها.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» عن مصدر عسكري قوله إن طيران جيش الاحتلال نفذ عدواناً جوياً حوالى الساعة 23.45 بالتوقيت المحلي، من اتجاه الجولان السوري المحتل، استهدفت خلاله بعض النقاط في محيط دمشق، مضيفةً أن وسائط الدفاعات الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.

وأشارت الوكالة إلى أن الخسائر اقتصرت على الماديات فقط.



قالت صحيفة الجريدة إن الأتراك حسموا أمرهم واختاروا التجديد للرئيس رجب طيب اردوغان رئيسا بعد الجولة الثانية في انتخابات الرئاسة التركية متقدما على منافسه مرشح تحالف «الطاولة السداسية» المعارض كمال كليتشدار اوغلو، لتبدأ تركيا رحلتها نحو المئوية الثانية من عمر الجمهورية بقيادته. وفور ظهور النتائج الأولية اندفع انصار حزب العدالة والتنمية وتحالف الجمهور الى شوارع اسطنبول وانقرة وباقي المدن التركية للاحتفال بفوز مرشحهم.

وبعد فرز 99% من الاصوات، أكدت النتائج الأولية حصول أردوغان على نحو 52.8% مقابل 47% لمنافسه مرشح حزب الشعب الجمهوري كليتشدار أوغلو.

وأطل الرئيس المنتخب على انصاره المحتفلين في حي اسكودار وألقى خطابا استهله بالغناء معهم، معبرا عن عشقه لمدينة اسطنبول والحي الذي نشأ فيه. وقال: نحن عشاق اسطنبول.. بدأنا مسيرتنا مع اسطنبول ونحن نواصل مسيرتنا معها، ونتقدم بجزيل الشكر للشعب التركي النبيل الذي منحنا احتفالا بالديموقراطية.

وأضاف: «الآن فتحنا باب المئوية التركية. لقد فزنا بمثل هذا الانتصار الذي فازت به تركيا كلها»

دوليا، أشارت صحيفة القبس إلى تهنئة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأحد، نظيره التركي، رجب طيب إردوغان، على إعادة انتخابه. وقال في تغريدة على تويتر: «أتطلع إلى مواصلة العمل معا بصفتنا حليفين في الناتو بشأن القضايا الثنائية والتحديات العالمية المشتركة».



وأفادت صحيفة الوطن بأن الرئيس الأميركي جو بايدن، عبَّر الأحد، عن ثقته في أن مجلسي الشيوخ والنواب سيقران اتفاق سقف الدين العام الذي توصل إليه البيت الأبيض مطلع الأسبوع مع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه لا توجد نقاط عالقة يتعين حلَّها في الاتفاق الذي يعلق سقف الديون حتى يناير 2025، أي بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024، مقابل تحديد سقف وخفض للإنفاق في بعض البرامج الحكومية.

وبعد أسابيع من المفاوضات الصعبة، توصل مكارثي وبايدن إلى اتفاق، لكنهما يواجهان التحدي المتمثل في تمرير الصفقة من خلال مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، ومجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون، قبل الخامس من يونيو لتجنب التخلف الأول على الإطلاق عن السداد.



ذكرت صحيفة الأنباء أن أوكرانيا أعلنت تصديها «لأكبر هجوم بالمسيرات» استهدف كييف منذ بدء الحرب، مؤكدة أنها أسقطت 52 من أصل 54 من هذه الطائرات التي أطلقتها موسكو، مشيرة إلى أن «أكثر من أربعين منها» في أجواء العاصمة.

وأثنى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على قوات الدفاع الجوي الأوكرانية، وقال «كل مرة تقومون بإسقاط طائرات العدو المسيرة والصواريخ يتم إنقاذ أرواح... أنتم أبطال».

وقال سلاح الجو الأوكراني على تطبيق تليغرام، إن «عددا قياسيا من المسيرات المتفجرة رصد وقد بلغ 54، مؤكدا أنه «دمر 52» منها. وسجلت السلطات مقتل شخصين على الأقل وإصابة أكثر من ثلاثة آخرين في العاصمة الأوكرانية.



قالت صحيفة الجريدة إن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، افتتح أمس الاحد، مبنى البرلمان الجديد، وهو مجمع حديث يعد محوراً لخطة حكومته لتجديد مبان تاريخية في العاصمة نيودلهي بأسلوب يستلهم الثقافة والتقاليد والرموز الهندية، وذلك قبل عام من انتخابات برلمانية يسعى فيها مودي زعيم حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي للفوز بولاية ثالثة.

وقاطع 30 حزباً معارضاً يشكلون ثلث المشرعين من بينهم نواب حزب "المؤتمر" أكبر احزاب المعارضة، الاحتفال، الذي اثيرت حوله سجالات متعددة أبرزها الاتهام لمودي بانتهاك البروتوكول عبر افتتاحه المقر بنفسه فيما كان من المفترض أن تقوم به رئيسة البلاد باعتبارها أعلى مسؤول تنفيذي.



وأوضحت صحيفة الراي اعلان أعلنت اليابان اليوم الاثنين أنها تلقت إخطاراً من كوريا الشمالية تبلغها فيه اعتزامها إطلاق قمر اصطناعي في الأسابيع المقبلة، بحسب متحدث في خفر السواحل الياباني.

ويعتقد مسؤولون يابانيون أن عملية الإطلاق تتعلق بصاروخ بالستي، وفق تغريدة، لمكتب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على «تويتر»، أشارت إلى «صاروخ بالستي تصفه (بيونغ يانغ) بأنه قمر اصطناعي».



وفي سياق المتصل، أشارت صحيفة الوطن إلى تصريح الأمين العام لمجلس الحكومة اليابانية، هيروكازو ماتسونو، إن طوكيو إلى جانب واشنطن وسيئول، ستحث بيونغ يانغ على الامتناع عن إطلاق قمر صناعي تعتبره طوكيو غطاء لإطلاق صاروخ باليستي.

وأضاف ماتسونو في تصريح صحفي اليوم الإثنين، أن "رئيس الوزراء أصدر تعليماته للوزارات ذات الصلة بجمع المعلومات والإعلان عنها في الوقت المناسب، بالتعاون الوثيق مع أمريكا وكوريا الجنوبية والبلدان المعنية، وحث كوريا الشمالية على الامتناع عن الإطلاق، كما دعا إلى الاستعداد التام في حالة حدوث طارئ".