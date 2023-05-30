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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من السفير السعودي بلبنان على تحرير مواطنه في بيروت

وليد بخاري السفير
وليد بخاري السفير السعودي في لبنان

 
نقلت صحيفة عكاظ السعودية عن  السفير السعودي في لبنان وليد البخاري شكره إلى قيادة الجيش وقوى الأمن وشعبة المعلومات، مثمنا تعاون جميع القوى وعلى رأسهم وزير الداخلية وقائد الجيش.

وكان الجيش اللبناني قد تمكن  من إنهاء عملية خطف المواطن السعودي مشاري المطيري التي وقعت قبل أيام في لبنان بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية السورية، وتوقيف عدد من المتورطين. وفي هذا الإطار، قال قائد الجيش العماد جوزف عون: «تمكنت مديرية المخابرات في قيادة الجيش من تحرير المخطوف السعودي وتوقيف خاطفيه».


فيما جدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تأكيده الإصرار على ضبط الوضع الأمني وعدم السماح بحصول أي تهديد يطال أمن اللبنانيين والرعايا المتواجدين في لبنان.

وقال: إن عملية خطف أحد المواطنين السعوديين مدانة بكل المعايير، ونحن نهنئ الجيش على الجهد الكبير الذي بذله للإفراج عنه وتوقيف المتورطين في عملية الخطف.

تفاصيل مثيرة في عملية تحرير المواطن السعودية المختطف بلبنان

الجيش اللبناني يكشف تفاصيل تحرير المواطن السعودي المختطف في بيروت

الحدود اللبنانية السورية الجيش اللبناني السفير السعودي بلبنان تحرير مواطن قيادة الجيش نجيب ميقاتي

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