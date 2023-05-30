عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من معقل حزب الله ..

الجيش اللبناني يكشف تفاصيل تحرير المواطن السعودي المختطف في بيروت

قائد الجيش اللبناني
قائد الجيش اللبناني

كشف الجيش اللبناني بعض تفاصيل تحرير المواطن السعودي الذي تم اختطافه في منطقة الهرمل التي تعد أحد معاقل "حزب الله".

وذكر الجيش بحسب صحيفة سبق السعودية : تمكنت دورية من مديرية المخابرات من تحرير المخطوف السعودي مشاري المطيري؛ بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية - السورية، كما تمّ توقيف عددٍ من المتورّطين في عملية الخطف.

كما بينت التفاصيل أن الخاطفين سبعة أشخاص؛ ثلاثة منهم كانوا متنكرين بالزي العسكري، اختطفوا مشاري المطيري؛ بوساطة سيارتيْن مسروقتيْن.

من جانبه هنّأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي؛ الجيش على الجهد الذي بذله للإفراج عن المواطن السعودي، وتوقيف المتورّطين.

كما جدّد التأكيد على ضرورة ضبط الوضع الأمني وعدم السماح بحصول أي تهديد يطول أمن اللبنانيين أو الرعايا الموجودين في البلاد.. وشدّد على حرص السلطات اللبنانية على عودة جميع الرعايا العرب الى البلاد، ومنع أي تهديدٍ يطولهم، إضافة إلى منع استخدام الأراضي اللبنانية منطلقاً لأي عملٍ يهدّد أمن الدول العربية وسلامتها.

كان وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي؛ أكّد أمس الإثنين، أن القوى الأمنية تتابع قضية السعودي المختطف، مشدداً على أن هذه الجريمة تمسُّ علاقة لبنان مع الدول العربية والأشقاء.

وأوضح في حينه أن هاتف المخطوف رُصد في أكثر من منطقة بالعاصمة بيروت، إلا أنه نفى رصد إشارة هاتف على طريق منطقة البقاع أو في الضاحية الجنوبية، وفق ما أُشيع سابقاً.

بيان عاجل من سفارة السعودية في لبنان بشأن اختطاف أحد مواطنيها ببيروت

بيان عاجل من وزير داخلية لبنان بشأن اختطاف مواطن سعودي في بيروت

الجيش اللبناني الحد الحدود السورية اللبنانية المواطن السعودي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عملية نوعية وزير الداخلية اللبناني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع تحت 2000 جنيه لأول مرة|خسارة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 مفاجأة

بعد صورها مع زوجها باول.. قرار مفاجئ من ابنة عبلة كامل

لجنة التظلمات تستقر على تخفيض عقوبة كهربا.. تفاصيل

قرار جديد يطبق خلال أيام بشأن المرتبات والدخول.. احسب قبضك بالجنيه

بالبريد.. وزير الرياضة يقدم حلا سحريا لإنقاذ الزمالك من أزمته المالية| خاص

مدير تقنية الفيديو السابق يحسم الجدل بشأن هدف الشحات أمام سيراميكا كليوباترا

محمد فاروق: أزمة كبرى بين حسين الشحات والأهلي .. تفاصيل

قرار عاجل من وزارة التعليم السعودية بسبب الحجاج

موضوعات متعلقة

تفاصيل مثيرة حول فتح مقبرة ملكة جمال لبنان/ فيديو جراف

هجوم حاد من نجيب ميقاتي ضد السياسيين في لبنان

ترشيحاتنا

بكامل قواها العقلية.. النيابة العامة: سيدة الشرقية ضربت ابنها بفأس وقطعت جثته

رسوم وضريبة جديدة بالقانون.. موعد زيادة أسعار السلع والخدمات الترفيهية

مباحث القاهرة تكشف لغز عدد من جرائم السرقة وتضبط مرتكبيها

ورقة بـ 100 دولار.. حكاية قواد الجيزة وفتاة الليل مع السهرات الحمراء|تفاصيل

عهد جديد.. كلمة وداع مؤثرة لريانة برناوي في محطة الفضاء الدولية

أسعار سيارة دفسك جلوري 330S وإيجل برو الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في يومه العالمي.. ما الأعراض الأكثر شيوعًا للتصلب المتعدد

في تجربة غير مألوفة.. مطعم يقدم كائنا غريبا لزبائنه

فى اليوم العالمي لمرضي التصلب المتعدد.. ماذا تعرف عن هذا المرض

البيع في أول فرصة وبثمن ضخم| الأهلي يتخذ قرارا ضد نجم الفريق الأول

فيديو

هجوم شديد على سوزان نجم الدين بسبب فيديو مع أسامة الرومانى

هالاند الأبرز.. تعرف على أطول 5 لاعبين في الدوريات الأوروبية| فيديو جراف

تامر حسني يشعل إستاد عمان بمناسبة زفاف ولي عهد الأردن

هرفع قضية.. تفاصيل مثيرة حول خطوبة حورية فرغلى ونزار الفارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ