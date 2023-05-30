عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السلطات السودانية تعلن فرض حظر التجول في بورتسودان

السودان
السودان

أعلن والي ولاية البحر الأحمر السودانية، اليوم الثلاثاء، عن فرض حظر التجول في مدينة بورتسودان بدءا من 11 مساء إلى 5 صباحا بالتوقيت المحلي.

وفي وقت سابق، خصص مجلس الوزراء السوداني مطار وميناء بورتسودان ومطار وادي سيدنا ومطار الخرطوم الدولي بعد إصلاحهم لاستقبال المساعدات الإنسانية القادمة للسودان.

تأتي تلك الخطوة تنفيذا لإعلان جدة الذي تم توقيعه أمس بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بمدينة جدة.

ودعا المجلس المنظمات الطوعية الوطنية والأجنبية والجهات ذات الصلة بالتنسيق اللازم مع اللجنة العليا؛ لضمان إيصال المساعدات الإنسانية لكل المتضررين.

على جانب آخر، أرسلت السعودية إلى مطار بورتسودان  في السودان، طائرة مساعدات، لدعم المواطنين في ظل ظروف الصراع غير المواتية، والتي تضع ضغوطًا عليهم وعلى الحكومة في توفير كل مايلزم الناس، وفق ما ذكرت صحيف سبق السعودية.

أبو الغيط يستقبل وفد مبادرة دعم السودانيين المتأثرين بالأوضاع في السودان

بيان عاجل من الخارجية الفرنسية بشأن الوضع في السودان

بورتسودان والي ولاية البحر الأحمر مدينة بورتسودان مطار الخرطوم ميناء بورتسودان القوات المسلحة السودانية قوات الدعم السريع إعلان جدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بجميع المحافظات|مجانا

عمومية المهندسين الطارئة ترفض سحب الثقة من النقيب |فيديو

بالدولار.. طبيب نساء: استغليت فتيات لاستقطاب أجانب في العيادة لممارسة العلاقات المحرمة

أول تعليق من كهربا بعد قرار تخفيض عقوبة لجنة التظلمات.. ماذا قال؟

بيان عاجل من مجلس الوزراء السعودي.. تفاصيل

الوساطة انتهت.. إعلان عاجل من أوكرانيا بشأن مفاوضات إنهاء الحرب مع روسيا

بكامل قواها العقلية.. النيابة العامة: سيدة الشرقية ضربت ابنها بفأس وقطعت جثته

الحق اشتري.. موجة انخفاض قوية في أسعار الذهب

موضوعات متعلقة

أبو الغيط يستقبل وفد مبادرة دعم السودانيين المتأثرين بالأوضاع في السودان

بيان عاجل من الخارجية الفرنسية بشأن الوضع في السودان

فرنسا ترحب بتمديد وقف إطلاق النار في السودان

الوضع خطير.. 13.6 مليون طفل في حاجة ماسة للإغاثة في السودان

سرقة 17 ألف طن من المساعدات الأممية في السودان

صحف السعودية| السيسي وأردوغان يقرران استئناف العلاقات الدبلوماسية.. واتفاق على تمديد هدنة السودان

متخصص بشؤون القرن الأفريقي: على القوى العالمية الضغط لإنقاذ السودان

ترشيحاتنا

أطعمة يجب الابتعاد عنها مع التقلبات الجوية.. تدمر المناعة

لحظة إطلاق النار على مستوطن إسرائيلي قرب حرميش| فيديو

موجة حارة تضرب البلاد في هذا الموعد .. شاهد التفاصيل

الأمم المتحدة: برنامج الأغذية العالمي يعلق كامل عملياته للفلسطينيين بحلول أغسطس

سنظل أوفياء.. هتافات جنونية من جماهير الزمالك بمباراة طلائع الجيش

الوضع خطير جدا.. تحذير عاجل من مدير الطاقة الذرية بشأن محطة زابوريجيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادة يفعلها كبار السن وتصيبهم بمرض السكري وزيادة الوزن.. احذروها

شعر مالوش مثيل وماحدش بيعجز.. قصة نساء قرية ربانزول الصينية

أسباب ألم البطن بعد الأكل .. 14 حاجة غير متوقعة

عجائب الخالق.. شاهد جزيرة على شكل دولفين |صور

فيديو

تخفيض عقوبة كهربا.. تفاصيل جديدة| فيديو

انجي خوري تفجر مفاجأة بحملها من مطرب معتزل.. فيديو جراف

مشاهير هزموا السرطان.. سمية الألفي أعلنت شفاءها بعد سنتين.. إليسا وثقت معاناتها |فيديوجراف

عبر تويتر.. فيديو يثير الجدل للعثور على جثة جرفتها سيول الأردن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ