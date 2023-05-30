السلطات السودانية تعلن فرض حظر التجول في بورتسودان

أعلن والي ولاية البحر الأحمر السودانية، اليوم الثلاثاء، عن فرض حظر التجول في مدينة بورتسودان بدءا من 11 مساء إلى 5 صباحا بالتوقيت المحلي.

وفي وقت سابق، خصص مجلس الوزراء السوداني مطار وميناء بورتسودان ومطار وادي سيدنا ومطار الخرطوم الدولي بعد إصلاحهم لاستقبال المساعدات الإنسانية القادمة للسودان.

تأتي تلك الخطوة تنفيذا لإعلان جدة الذي تم توقيعه أمس بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بمدينة جدة.

ودعا المجلس المنظمات الطوعية الوطنية والأجنبية والجهات ذات الصلة بالتنسيق اللازم مع اللجنة العليا؛ لضمان إيصال المساعدات الإنسانية لكل المتضررين.

على جانب آخر، أرسلت السعودية إلى مطار بورتسودان في السودان، طائرة مساعدات، لدعم المواطنين في ظل ظروف الصراع غير المواتية، والتي تضع ضغوطًا عليهم وعلى الحكومة في توفير كل مايلزم الناس، وفق ما ذكرت صحيف سبق السعودية.