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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حمزة العلي يعلن عن تعرض طارق عبد العزيز لوعكة صحيةً

طارق عبد العزيز
طارق عبد العزيز

أعلن الفنان حمزة العلي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك عن تعرض الفنان طارق عبد العزيز لوعكة صحية ، لم يفصح عن تفاصيلها.

 

وعلق حمزة العلي قائلا: "حبيبي وصديقي الفنان المحترم الغالي الأصيل طارق عبد العزيز 
ربنا يشفيك ويعافيك وتقوم بالسلامة إن شاء الله ، دعواتكم المخلصة لحبيبنا الطيب". 

وكان آخر أعمال حمزة العلي مسلسل الصندوق ويتكون المسلسل من 15 حلقة وتدور أحداثه في عالم من الجريمة والغموض، ويُشارك داش في بطولته هدى المفتي، علي قاسم، سماح أنور، وعدد من ضيوف الشرف، مسلسل الصندوق من تأليف مصطفى صقر، وإخراج مروان عبد المنعم، أما طارق عبد العزيز فقد شارك شارك في الماراثون الرمضاني قبل الماضي بمسلسل راجعين يا هوي . 

 

وعن ذكريات طارق عبد العزيز مع الراحل أسامة أنور عكاشة، قال عبر صفحته على "فيس بوك": فى 2008 ربنا رزقنى بعمل عزيز على قلبى من تأليف وإخراج الراحلين الكبار الأستاذ محمد صفاء عامر وعم إسماعيل عبد الحافظ، وإذ بالأستاذ أسامة أنور عكاشة كاتب مقالة بعد رمضان وفى آخر 3 سطور كتب: "استدراك لابد منه فى غمرة الحديث عن مسلسلات رمضان هذا العام فاتنى أن أذكر ذلك الفنان الشاب الموهوب الذى كان بحق أبرز نجوم مسلسل "عدى النهار" الذى أخرجه المخرج الكبير إسماعيل عبد الحافظ.. وهو "مصطفى حليمة" أو صاحب الطاقة الفنية التى تؤهله ليكون خلال عام أو عامين من نجوم فن التمثيل فى مصر هو طارق عبدالعزيز.. أحييه وأتنبأ له بمستقبل باهر ومميز."

وأضاف: "كلمته وشكرته ومرت الأيام ورحل الأستاذ وبعد 12 سنة من رحيله ربنا يكافئنى من خلال الأستاذ بمسلسل عن قصته بخطوط درامية بيكملها ويعيد صياغتها د. محمد سليمان عبد المالك إنتاج تامر مرتضى والمتحدة للخدمات الإعلامية وإخراج محمد سلامة.

مسلسل "راجعين يا هوى" قصة الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، وبطولة خالد النبوي، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد داش، إسلام إبراهيم، أحمد خالد صالح، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، جلا هشام، طه الدسوقى، صفاء الطوخي، سالى حماد، ريهام الشنواني، والوجه الجديد نانسى هلال.

طارق عبد العزيز الراحل أسامة أنور عكاشة أسامة أنور عكاشة الفنان طارق عبد العزيز راجعين يا هوي

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