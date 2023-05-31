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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تحت رعاية وزيرة الثقافة.. تلقى طلبات المشاركة بملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي

صدى البلد

 بدأ قطاع صندوق التنمية الثقافية في تلقى طلبات المشاركة بالدورة الثامنة لملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي الذي يقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة،  بالتعاون مع الجمعية المصرية العامة للخط العربي خلال الفترة من 10 الى 20 اکتوبر 2023 تحت شعار "الخط والنصر"خمسون عاما من الانتصارات المجيدة.

وقال د. هاني ابو الحسن رئيس قطاع صندوق التنمية، ان شعار "الخط والنصر" ياتي بمناسبة اقامة الملتقى بالتزامن مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات اكتوبر المجيدة ، كما تقام على هامش الملتقى فعاليات الندوة العلمية الدولية تحت ذات الشعار (الخط والنصر).

من جانبه صرح الفنان والكاتب محمد بغدادی قومیسیر عام الملتقى ان انتصار اکتوبر بابطاله وشهدائه يستحق ان يكون محور ملتقى الخط في نسخته الاستثنائية التي تتزامن مع الذكرى الخمسين للنصر العظيم الذي لم يعرف التاريخ العربي الحديث اعظم منه، لذا فان محور هذه الدورة سوف يرصد ادبيات الخطاب الوطني الذي سجلته اقلام كبار الخطاطين في مانشيتات الصحف والمجلات، وحتى على جدران المنازل والميادين، بالاضافة الى الرسائل التى ترصد يوميات حرب الكرامة.

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ويمنح الملتقي جوائز مالية في الفرعين التاليين : فرع فنون الخط العربي وتشمل جوائز: فرع الاتجاه الأصيل للخط العربي، الاتجاعات الخطية الحديثة، الطباعة الرقمية، وجائزة الفنان الكبير خضير البورسعيدي، كما يشمل فرع الزخرفة والتذهيب على جوائز التميز في : جائزة للمراكز الثلاث الأولى في الاتجاه الاصيل، الاتجاهات الخطية الحديثة، الطباعة الرقمية، جائزة الفنان الكبير خضير البورسعيدي، والزخرفة والتذهيب، كما يمنح الملتقي كافة المشاركين والباحثين شهادة مشاركة.
وتتضمن شروط المشاركة في الملتقي هذه الدورة: ملىء إستمارة الإشتراك على الرابط التالي:
https://www.cdf.gov.eg/khate/?q=node/2664

كما تتضمن الشروط أن يقدم المتسابق ما يحقق شعار ومضمون الدورة "الخط والنصر"، في فرعي المسابقة، ولا تقبل الأعمال المنسوخة أو المطبوعة والفائزة في مسابقات أخري.

 كما يفضل كتابة الأعمال الفنية على ورق مقهر (الورق سابق التجهيز)، وألا يكون قد مضي علي انتاج العمل الفني أكثر من عامين، ألا تزيد عدد المساهمات لكل مشارك عن ثلاثة أعمال فنية وذلك في موعد اقصاه 25  يوليو، وستتولى لجنة تضم نخبة من كبار فناني الخط فرز وإختيار الأعمال المشاركة.

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وزيرة الثقافة الخط العربي التنمية الثقافية التاريخ العربي الكيلاني وزيرة الثقافة خضير البورسعيدي

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