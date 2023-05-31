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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لافروف يقوم بزيارة عمل إلى جنوب أفريقيا في ختام جولته للقارة السمراء

صدى البلد

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وصل إلى جنوب إفريقيا في زيارة عمل.

وذكرت زاخاروفا - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن لافروف سيحضر، خلال زيارته إلى كيب تاون، اجتماع وزراء خارجية دول البريكس "البرازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب إفريقيا" خلال يومي 1 و 2 يونيو المقبل.

وأشارت إلى أنه سيتم إيلاء اهتمام خاص خلال المحادثات في كيب تاون لاستعدادات القمة الـ15 لمجموعة بريكس، المقرر عقدها يومي 23 و 24 أغسطس المقبل، مُضيفة أن جدول أعمال مؤتمر وزراء خارجية دول البريكس سيتضمن عقد اجتماع منفصل بمشاركة وزراء خارجية عدد من الدول النامية.

يُشار إلى أن جنوب إفريقيا ستكون المحطة الأخيرة في جولة لافروف الأفريقية الثالثة في عام 2023. حيث زار، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، كينيا وبوروندي وموزمبيق، حيث تعمل روسيا بفعالية على تطوير العلاقات مع أفريقيا.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة سان بطرسبرج في يوليو، القمة الثانية والمنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي.
 

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