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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023… وطلب إيدها جوه الجامعة.. زراعة أسيوط تكشف حقيقة صورة أثارت الجدل

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة، عن اسماء أوائل الشهادة الاعدادية والبالغ عددهم 255 طالب وطالبة والحاصلين علي الدرجات النهائية 280 درجة.

وزير التعليم يبحث مع نظيره المغربى تعزيز سبل التعاون وتبادل المواد الرقمية

التقى الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بالدكتور شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة بالمملكة المغربية، لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجال التعليم، على هامش المؤتمر الثالث عشر لوزراء التربية والتعليم العرب المنعقد في العاصمة المغربية الرباط تحت عنوان "مستقبل التعليم في الوطن العربي فى ظل التحول الرقمى".

جامعة حلوان: لدينا خطة مستقبلية لتوسيع المشاركة بالمشروع القومي لمحو الأمية

أعلنت  جامعة حلوان عن إعدادها خطة مستقبلية لتوسيع مشاركتها بالمشروع القومي لمحو الأمية تتضمن تنظيم العديد من فصول محو الأمية، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل  رئيس الجامعة، وإشراف  الدكتور وليد السروجي نائب رئيس جامعة حلوان والدكتور أحمـد عبد الرشيد منسق ومشرف عام المشروع القومي لمحو الأمية بالجامعة، ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا  ، وذلك حرصا من الجامعة على المشاركة بالمشروع القومي للقضاء على الأمية و تحقيقا للتنمية المجتمعية .

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 ينتظر جميع الطلاب واولياء الامور إعلانه بفارغ الصبر ، بعد أن أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة عن اعتمادها رسميا

الأعلى للجامعات يوضح تفاصيل حول قواعد تنسيق الجامعات 2023

يترقب طلاب الثانوية العامة 2023 ، موعد إنطلاق تنسيق الجامعات 2023 والذي ينطلق لطلاب الثانوية العامة في جميع الجامعات الحكومية بعد انتهاء الامتحانات وإعلان النتائج.

التعليم العالي توضح تفاصيل إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي لطلاب الثانوية العامة

أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، إن صدور قرار المجلس الأعلى للجامعات فيما يخص إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي لطلاب الثانوية العامة من بين قواعد تنسيق القبول في الجامعات، في إطار حرص إلتزام المجلس الأعلى للجامعات ومكتب التنسيق بأحكام القضاء الصادرة بهذا الشأن.وزير التعليم : تطوير المناهج في مصر يستهدف إلغاء نظام "الحفظ والتلقين"

طلب إيدها جوه الجامعة| زراعة أسيوط تكشف حقيقة فيديو أثار الجدل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة صورة لطالب يتقدم لطالبة و يقدم لها الورود داخل الحرم الجامعي ، ما اثار جدل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد للموقف و معارض. 

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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023

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