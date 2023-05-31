200 قذيفة أوكرانية .. حاكم بيلجورود يبلغ بوتين بتطورات الوضع

كشف حاكم مقاطعة بيلجورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف، اليوم الأربعاء، أنه أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالوضع الحالي في المنطقة.

وحسب “روسيا اليوم”، قال جلادكوف خلال بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي: "اليوم أجلت البث المباشر لمدة نصف ساعة، وأبلغت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالوضع الحالي في المنطقة".

وأضاف أنه "منذ 27 مايو، تم تسجيل وصول أكثر من 200 قذيفة من القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة كل يوم".

وأوضح أنه خلال اليوم الماضي، "سجلت السلطات الإقليمية أكثر من 260 قادمًا من القوات المسلحة الأوكرانية، وأطلقت 215 قذيفة على منطقة شيبيكينسكي بالمقاطعة، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين، بالإضافة إلى ذلك، أصيب شخص آخر خلال قصف قرية بوجون جورودوك بعد ظهر الأربعاء، وتم نقله إلى المستشفى".

كما أشار إلى أن الدفاعات الروسية أسقطت مسيرة كانت تقترب من المنطقة.

وفي وقت سابق، أعلن حاكم بيلجورود، فياتشيسلاف جلادكوف، تعرض منطقة شبيكينو في بيلجورود لقصف من قبل الجيش الأوكراني.

وتلقى جلادكوف، خلال بث مباشر، معلومات من رئيس منطقة شيبيكينسكي، فلاديمير شدانوف، حول قصف جديد للقوات المسلحة الأوكرانية ل، شبيكينو.

وقال جلادكوف، خلال البث المباشر على الشبكات الاجتماعية: “في إحدى المؤسسات الصناعية. الآن سأنتهي من البث المباشر، وسنتفهم العواقب وإجراءات التصفية بمزيد من التفصيل".