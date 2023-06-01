ماكينة أهداف متحركة.. من هو فيستون كالالا صفقة الأهلي المنتظرة؟

يسعى النادي الأهلي بقوة لتعزيز خط الهجوم الخاص به، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، حيث يعتبر ذلك من أولويات المدرب السويسري مارسيل كولر.

وسبق وأشار كولر، إلى حاجته الشديدة للاعتماد على مهاجم مميز، نظراً لعدم اقتناعه بالعناصر الهجومية التي يملكها حالياً.

ومن بين الأسماء المرتبطة بالانتقال إلى الأهلي، يأتي فيستون كالالا مايلي، مهاجم فريق يانج أفريكانز التنزاني، الذي يقدم أداءً مميزاً في دوري أبطال إفريقيا وبطولة الكونفدرالية.

من هو فيستون كالالا؟

فيستون كالالا مايلي، مهاجم فريق يانج أفريكانز التنزاني، كونغولي الجنسية ويبلغ من العمر 28 عاما، ويتميز بمهارته التهديفية العالية.

ويعد كالالا مايلي من أبرز المهاجمين في الدوري التنزاني لكرة القدم، حيث لعب لعدة أندية، بما في ذلك يانج أفريكانز وسيمبا وأزام وسيمبالانجا وماجيما.

ويتميز كالالا مايلي بسرعة وقوة الانطلاق، ومهاراته الفنية العالية، وقد أظهر قدراته الهجومية المميزة في الدوري التنزاني وفي المنتخب الوطني الكونغولي، حيث شارك في مباراتين في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

ومن المتوقع أن يكون الأهلي بين الأندية المهتمة بضمه، إلى جانب الهلال السوداني والرجاء المغربي والمريخ السوداني.

ووفقا للتقارير الصحفية المتداولة، فإن كالالا مايلي إضافة قوية لأي فريق يضمه، وخاصة فريق الأهلي المصري الذي يبحث عن مهاجم مميز يعزز خط هجومه ويساعده في تحقيق الانتصارات في المسابقات المحلية والأفريقية.

أرقام فيستون كالالا مايلي

سجل فيستون كالالا مع يانج أفريكانز خلال الموسم الحالي 13 هدفاً في الدوري التنزاني و3 أهداف صنعها لزملائه من 16 مباراة لعبها بواقع 1423 دقيقة.

كما شارك كالالا مع فريقه في دوري أبطال إفريقيا، وكان له أيضاً دور مهم في تأهل فريقه إلى المباراة النهائية لكأس الكونفدرالية، حيث ساهم ب 5 أهداف خلال المسابقة.

وعلى صعيد المنتخب الكونغولي، شارك فيستون كالالا مع المنتخب خلال مبارتين في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.