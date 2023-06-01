مدرب العين الإماراتي السابق: أتمنى تتويج الأهلي بأفريقيا من أجل الشحات

تمنى الكرواتي زوران ماميتش، مدرب نادي العين الأسبق، تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا من أجل اللاعب حسين الشحات، حيث سبق لهما أن التقيا سويًا في التجربة الإماراتية.

الشحات وزوران تمكنا معًا من الحصول على الميدالية الفضية في كأس العالم 2018.

وقال المدرب الكرواتي زوران ماميتش في تصريحات عبر برنامج "رقم 10" المذاع على القناة الأولى: "أتمنى فوز الأهلي على الوداد بسبب حسين الشحات، أحببته كثيرًا منذ أن كان معي في العين الإماراتي".

وأضاف: "حسين الشحات لاعب رائع، أتذكر الفضية التاريخية التي حققناها سويًا في كأس العالم للأندية.. وأتمنى أن يساعد الأهلي في النهائي الأفريقي".

واستكمل: "أعتقد أن الأهلي يقدم مستويات رائعة، كما أنه فريق لديه خبرات كبيرة لذا يستطيع التعامل جيدًا مع مثل هذه المباريات".

الكرواتي واصل: "كولر مدرب عظيم، كان رائعًا في سويسرا وألمانيا.. أتمنى له التوفيق في نهائي دوري أبطال أفريقيا".

وأردف: "الأهلي فاوضني في أكثر من مناسبة سابقة، لكنني لم أكن جاهزًا في تلك الفترات لتدريب الأهلي..

وأتمنى يومًا ما أن أدرب هذا الفريق بطل تأكيد".

وعن التجربة السعودية غير الموفقة، أكمل: "دربت الهلال منذ فترة قريبة.. لم أكن محظوظًا بوقتي هناك وبقيت لمدة لم تتجاوز 6 أشهر تقريبًا".

وأتم: "رونالدو أحرز العديد من الأهداف مع النصر لكن الفريق كان يمر بفترة اهتزاز في المستوى، ما أثر فيه بكل تأكيد".