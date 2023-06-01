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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد أمين يُهدى طه الدسوقى جائزة «أحسن ممثل كوميدى في رمضان»

صدى البلد

كتب الفنان أحمد أمين عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" انا اشكر المهرجان لأن بعض المهرجانات لما الفنان بيعتذر عن الحضور بيقدمو الجايزة لفنان تاني.. لكن هما طلبو مني بشياكة ان حد يستلم الجايزة بدالي لأن كان عندي ظروف منعتني من الحضور".

وأضاف:" وطلبت من طه دسوقي يستلم مكاني.. ولما هو اتنازل عن جايزته للممثل الجميل عمر شريف حسيت اني عايز أشكره بأي طريقة لأنه علمني درس في العطاء.. ولقيت ان جايزتي اللي هي "احسن ممثل كوميدي في رمضان" أليق هدية لأني فعلا شايفه كان احسن ممثل كوميدي في الموسم اللي فات.. ربنا يوفقك يا حبيبي ويزيدك نقاء وموهبة واخلاص..ويا عمر انت فعلا تستحق".

شهد حفل مسابقة جوائز المسلسلات إهداء الفنان طه الدسوقى جائزة أفضل ممثل صاعد للطفل عمر شريف بطل مسلسل “تحت الوصاية”.

وحرص مقدمو حفل مسابقة جوائز المسلسلاتعلى توجيه تحية لروح الفنان الراحل مصطفى درويش في بداية الحفل .

وأثار الفنان أحمد داش الجدل بإطلالته التي ظهر في حفل تكريم نجوم رمضان، المقام بأحد مولات 6 أكتوبر، وسط حضور عدد كبير من الفنانين، وظهر أحمد داش في الحفل مرتديا “بدلة حمراء” كاملة.

وتوافد عدد كبير من النجوم على حضور النسخة الأولى من مسابقة جوائز المسلسلاتوالإعلانات الرمضانية، وكان من أول الحضور الفنانة دينا الشربيني والمخرج محمد سامي، طارق النهري، آية سماحة وزوجها، جيهان الشماشرجي، ياسمين رئيس، وغيرهم. 


أعلنت إدارة كريتيف ساميت Creative Summit المنصة الإبداعية الرائدة والوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي تستهدف نشر تعزيز مفهوم الاقتصاد الإبداعي في المنطقة، عن انطلاق النسخة الأولى من "جوائز المسلسلات والإعلانات الرمضانية"، بناءً على تصويت الجمهور عبر موقعها الالكتروني.

 

وتم الإعلان عن الفائزين في حفل مميز لتوزيع الجوائز اليوم، حيث تم اختيار أبرز المسلسلات والإعلانات الرمضانية المفضلة بناء على تصويت الجمهور الذى وصل إلى 110،000 صوت من خلال استطلاع تفاعلي من خلال الموقع الإلكتروني، بهدف إعطاء المشاهد فرصة لاختيار الأعمال الفنية المفضلة وأفضل الأفكار الإبداعية التي تم عرضها خلال شهر رمضان الكريم.

 

وحرصت كريتيف ساميت Creative Summitعلى أن تتضمن المسابقة جوائز شتى لعدة شرائح متنوعة في الصناعة الإبداعية، من ممثلين ومؤلفين ومخرجين وغيرهم. وتنقسم عملية التصويت إلى مرحلتين، ويُحدد الفائزين من خلال تصويت الجمهور فقط وذلك بهدف الشفافية. 

 

وتم إطلاق المرحلة الأولى بالفعل لاختيار أفضل الإعلانات الرمضانية، ويُمنح الفائزين جوائز اعتمادًا على التصويت المفتوح سواء كانوا في فئات فردية أو مجمعة. وتم إطلاق المرحلة الثانية للمسابقة الخاصة بالمسلسلات والأعمال الدرامية لضمان الحيادية وإعطاء المشاهد الفرصة لتكوين وجهه نظره بعد عرض كافة الأعمال الدرامية.
 

“تحت الوصاية الفنان الراحل مصطفى درويش الفنان طه الدسوقي الفنان أحمد أمين

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