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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس جهاز أخميم الجديدة يتفقد مشروعات الإسكان والخدمات الجاري تنفيذها بالمدينة

صدى البلد

تفقد المهندس مصطفى هارب، رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة، مشروع استكمال تنفيذ 288 وحدة سكنية "إسكان اجتماعي" بتكلفة 52 مليون جنيه، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز العينى 75%. 

وقال إنه جارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية، وكذا أعمال الواجهات الخارجية للعمارات، ومتوقع الانتهاء من المشروع قريباً، وذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة المستمرة للمشروعات الخدمية ومشروعات الإسكان الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.

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في سياق متصل، تفقد رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة، مشروع تنفيذ ملعب خماسي على مساحة 8600 م٢ تقريباً ، حيث إن نسبة الإنجاز العينى بالمشروع تجاوزت 70%.

كما تابع المهندس مصطفى هارب، استكمال تنفيذ 20 عمارة "إسكان اجتماعي" تضم 480 وحدة سكنية، حيث تم الاستلام الابتدائي للعمارات، وجارٍ الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع العام بالمشروع.

واجتمع المهندس مصطفى هارب، بالشركات العاملة بالمدينة لدفع عجلة العمل وبحث جميع معوقات التنفيذ وسبل حلها بالمشروعات الجارية بالمدينة، حيث ضم الاجتماع مسئولي شركات المرافق والإسكان والخدمات العاملة بالمدينة، والجهاز، بهدف وضع برامج زمنية مكثفة لدفع عجلة العمل  وتذليل العقبات.

وأكد رئيس الجهاز، ضرورة المتابعة اليومية والعمل بشكل متواصل ومكثف على مدار اليوم لإنهاء المشروعات فى المواعيد المحددة وبالجودة المطلوبة طبقاً للجدول الزمني المتفق عليه، وضرورة تكثيف الجهود المبذولة لدفع عجلة العمل بمشروعات المرافق والطرق ومراعاة جودة تنفيذ مشروعات الإسكان الجارية بالمدينة طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.

 

الإسكان والخدمات التشطيبات الداخلية أعمال التشطيب اسكان اجتماعى المدن الجديدة

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