مش عايزة أغلط .. منى زكى تكشف عن رأيها فى مسلسل "جعفر العمدة"

حلت الفنانة منى زكي برنامج sold out interviews، الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد على منصة watch it وكشفت منى زكى عن كواليس تحضيرها لمسلسل "تحت الوصاية" والصعوبات التى واجهتها" ونستعرض فى السطور التالية أبرز تصريحات منى زكى ..

منى زكى : بستعين بمدرب تمثيل وأحمد حلمى فى أدوار اللايت

كشفت منى زكى تفاصيل استعانتها بمدرّب تمثيل في أعمالها الفنية، مشيرةً إلى أنها لا تشعر بالحرج عندما تعلن ذلك الأمر، كما أنها تستعين بزوجها الفنان أحمد حلمي في الأدوار الكوميدية "اللايت".

وقالت منى: "بعد ما بأقرأ الدور بيبقى معايا مدرب تمثيل، بيساعد على تمرين الممثل عموماً واستخدام الأدوات واستحضار الإحساس وعيش لحظة حقيقية والارتجال، كل ما بيبقى عندي دور بروح لمدرب تمثيل، وبغير المدربين مع كل دور؛ لأني بحس إني محتاجة تكنيك حد مختلف يعلمهولي".

وأضافت: "أنا بعمل معايشة وبفتح عيني، ومن خلال كلام مدرب التمثيل بتصور الشخصية من وهي طفلة لحد ما بنشوفها في المسلسل وبتعايش مع نفسي".

منى زكى عن رأيها فى جعفر العمدة : مش عايزة أغلط

وقالت منى زكي العديد من التصريحات خلال الحلقة، ولكن عندما سألها محمود سعد عن رأيها في تجربة مسلسل “جعفر العمدة” لم تُجب بشكل مباشر حيث قالت: “متدخلناش في الغلط” وضحكت لأنها أرادت أن يكون النقاش بعيدًا عن آرائها أو تقييمها لفنانين زملائها، مؤكدةً أنها تحترم الجميع وتقدر مجهودهم.

وتابعت منى زكي أنها لم تتوقع النجاح الساحق الذي حققه مسلسل تحت الوصاية الذي لعبت هي بطولته وعُرض في موسم رمضان 2023، مؤكدةً أن العمل كان تجربة مختلفة وأضافت لها الكثير.

منى زكى عن الهجوم على بوستر تحت الوصاية : مبشفش ست قبيحة

علقت الفنانة منى زكي، خلال لقاء لبرنامج «SOLD OUT»، مع الإعلامي محمود سعد، على صورة البوستر الدعائي لمسلسل تحت الوصاية» والذي شهد جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب كثافة حواجب الشخصية التي تجسدها حنان

وقالت : “مش شايفة إنها صورة قبيحة، مبشوفش ولا ست قبيحة في الدنيا”.

وأضافت: “كل ست عندها حاجة في شخصيتها، يمكن هزارها ولذاذتها، في 100 ألف حاجة في كل ست بتخليها مميزة، مش فاهمة إيه الوحاشة فيها أصلا!”.

ولفتت إلى أنها لم تتوقع نجاح المسلسل بهذا الشكل، مؤكدة أن جميع القائمين على العمل بذلوا مجهودًا فوق الطبيعي، لخروجه بهذا الشكل.

وأشارت إلى المجهود الذي بذله مسئولو الإضاءة والتصوير، ونقل المعدات من مركب لآخر حتى يتمكنوا من تصوير اللقطات المطلوبة، موضحة أنهم كانوا يقضون ما بين 18 إلى 20 ساعة، بدون تناول طعام كثير حتى لا يصاب أحد بالتعب في عرض البحر.

منى زكى عن حنان فى تحت الوصاية : ست بيت بطة

وقالت منى زكي في تصريح لمحمود سعد حول طريقة مشي حنان في المسلسل، “وكانت أول صورة رأتها لحنان التي قدمت شخصيتها أنها تمشي بتلك الطريقة فهي تقوم بعمل المنزل بطريقة خاطئة وتحمل أولادها بطريقة خاطئة قرأتها مثل "ست البيت البطة”ولكن الظروف وضعتها في موقف صعب جعلتها تقاتل من أجل أن تعيش هي وأولادها وأنها رأت مثل حنان من قبل شخصيات لسيدات وخزنتها في ذاكرتها وتدربت عليها عدد من المرات مع المدرب حتى أتقنتها.