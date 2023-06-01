غنّاها محمد فؤاد | نقيب الموسيقيين الأسبق يوجّه اتهاما لـ مصطفى كامل

هاجم نقيب الموسيقيين الأسبق منير الوسيمي النقيب الحالي مصطفى كامل، خلال حلوله ضيفًا على الإعلامية نانسي مجدي مقدمة برنامج القاهرة اليوم، والذي يعرض على قناة اليوم باقة ألفا.

وكشف الوسيمي عن أن أغنية الحب الحقيقي التي كتب كلماتها مصطفى كامل وغناها محمد فؤاد عام ١٩٩٨، كانت مسروقة من أغنية تحمل نفس الاسم للشاعر الكبير صلاح فايز.

وكشف الوسيمي أنه وقت طرح أغنية "الحب الحقيقي" كان يشغل منصب نائب رئيس جمعية المؤلفين والملحنين، وفي هذا الوقت تقدم كامل إلى الجمعية لنيل عضويتها، لكن الشاعر صلاح فايز طرده بسبب سرقته للأغنية.

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وكانت أغنية الحب الحقيقي قد تم طرحها في الأسواق عام ١٩٩٨، ضمن الألبوم الذي حمل نفس الاسم وحقق نجاحاً كبيراً، وكانت الأغنية من كلمات مصطفى كامل وألحان صالح أبو الدهب وتوزيع أشرف عبده.

طرح الفنان مصطفى كامل أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب والتي تحمل اسم "كله كدب" من كلماته والحانه وتوزيع خالد عرفة.

وروج مؤخرا الفنان مصطفى كامل لأغنية "كله كدب"، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق قائلًا: إحنا في زمن ودنيا لخبطيطا بتقول على الطيبين دول ناس عبيطة.. انتظروا قريبًا أغنية كله كدب.

وطرح مؤخرًا الفنان مصطفى كامل أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والتي تحمل اسم "ابن المحظوظة" من كلماته وألحانه وتوزيع موسيقي باسم منير وميكس وماستر أحمد جودة، وتقول كلمات الأغنية: