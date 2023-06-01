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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفد قرية أمبركاب بنصر النوبة يشكر محافظ أسوان

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 قام وفد من القيادات الطبيعية بقرية أمبركاب التابعة لمركز نصر النوبة استمراراً لعلاقات الود والتقدير والتعاون المتواصل بين الأهالى والقيادات التنفيذية فى محافظة أسوان، بزيارة للواء أشرف عطية محافظ أسوان لتقديم الشكر له على الجهود المبذولة فى إحتواء أزمة حادث غرق الفلوكة والتى أسفرت عن غرق 6 من شباب أهالى قريتى أمبركاب وأبو هور بمجرى نهر النيل فى أول شهر مارس الماضى .

 

جاء ذلك بحضور النائب أيمن فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة نصر النوبة ، وأيضاً ياسين عبد الصبور نقيب المعلمين بأسوان.

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 شكر وتقدير

ومن جانبه عبر اللواء أشرف عطية عن خالص تعازيه لأسر وأهالى ضحايا هذا الحادث الأليم ، مشيداً بروح التلاحم والتماسك والتعاون بين قيادات وأهالى قريتى إمبركاب وأبو هور ، وكذلك أهالى القرى المجاورة بالمراكز الأخرى ، ومساندتهم لأسر الشهداء وضحايا الحادث ، وحرصهم على الوقوف صفاً واحداً لإنجاح عملية إنتشال جميع الجثامين ودفنهم فى مقابرهم وهو الذى يعكس صفات الأصالة والمعدن الطيب وغيرها من الصفات الحميدة التى يمتاز بها المجتمع الأسوانى وتظهر جليه فى مواجهة وإجتياز المحن والشدائد. 

 

وخلال اللقاء حرص اللواء أشرف عطية على الإستماع لعدد من المطالب والمشاكل الجماهيرية التى قام بعرضها وفد أهالى القرية والتى كان من أبرزها المشكلات المتعلقة بالكهرباء ، ومشروع خان أسوان ، وأيضاً الحاجة للتوسع فى إنشاء المدارس الفنية لإتاحة الفرصة لأبنائنا الطلاب للتدريب وإكتساب الخبرات التى تؤهلهم للإلتحاق بسوق العمل.

 

روح التلاحم

حيث كشف محافظ أسوان على حرصه الدائم وسعيه المستمر للتواصل والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات المناسبة لتلبية وسد الإحتياجات والمطالب الجماهيرية مما يساهم فى إعلاء الصالح العام وبما يعود بالنفع والإيجاب وتوفير حياة كريمة للمواطن والمجتمع الأسوانى. 

وفى ختام اللقاء قام وفد القرية بإهداء محافظ أسوان درع وإلتقاط الصور التذكارية تعبيراً عن شكرهم وتقديرهم لجهوده فى كافة المجالات التنموية .

 

وكان قد قاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان حملة ميدانية مكبرة لإزالة 4 حالات تعدى على مساحة 1300 م2 بنطاق حى الصداقة الجديدة ، منهم حالتين تقع على مساحة 700 م2 خلف إسكان الشباب بجوار مسجد " أبو بكر الصديق " ، كما أشرف المحافظ على إزالة حالتين تعدى على مساحة 600 م2 بجوار عمارتى 350 و 351 بالمرحلة الثانية لإسكان الشباب ، فى حين تم إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين ، بينما تم تأمين خروج المقيمين بهذه المساكن الغير مقننة والعشوائية حفاظاً على الأرواح .

 

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن التعامل بحسم مع مخالفات البناء بإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة بصورة فورية لفرض هيبة الدولة ضمن فعاليات الموجه الـ 21 .

وخلال إشرافه على تنفيذ هذه الحملة ، والتى شارك فيها العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، والمهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان ، وأيضاً نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء والعاملين بالوحدة المحلية ، والمدعمين بأسطول من اللوادر والمعدات والسيارات .

 

أكد اللواء أشرف عطية على أنه لا أحد فوق القانون ولن نترك شبر واحد من أراضى الدولة تم الإعتداء عليه من المخالفين حيث سيتم توجيه 3 إنذارات متتالية للمبانى والمساكن المؤهولة بالسكان سيعقبة الإزالة الفورية للتعديات في حالة عدم دخولها ضمن منظومة التصالح ، كما أنه لا تصالح للتعديات العشوائية والتي تشوه الوجه الحضارى لأسوان كمحافظة سياحية ، محذراً بأنه في حالة إكتشاف أي حالات تصالح لا ينطبق عليها هذه التعليمات سيتم إحالة المسئولين للتحقيق وتوقيع الجزاءات الرادعة عليهم .

 

وأشار أشرف عطية بأنه جارى تنفيذ حملات إزالة لكافة التعديات على أراضى البناء أو الزراعية بجميع القرى والمدن بنطاق المحافظة كلها والتصدى بكل حسم وقوة لمحاولات بعض المواطنين فى القيام بالإستيلاء والتعدى على حق الشعب ، موضحاً بأن نتائج حملات الإزالة بالمراكز والمدن ضمن الموجه الـ 21 تؤكد ذلك على أن المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية عازمة على إستكمال إزالة جميع التعديات لاسترداد الأراضى المتعدى عليها وتكريس سيادة القانون .

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