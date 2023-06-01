التضامن الاجتماعي ومحافظة أسوان تتعاونان لإنشاء سوق تجزئة مؤمن بكوم أمبو

وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بتيسير دفع التعويضات للعمال المضارين من الحريق الهائل الذي طال عددا من المحال التجارية والأكشاك بشارع بورسعيد وسط مدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، كما وجه بتقديم سبل تأمين تلك العمالة على المد الطويل.

ويأتى ذلك في إطار حرص الدولة على دعم العاملة غير المنتظمة وأسرهم، وإدراج العاملين بها تحت مظلة القطاع الرسمي للتمتع بكافة مزايا الحماية الاجتماعية والتأمينية.

المحال التجارية

وفي إطار التعاون المثمر والتنسيق الدائم بين وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة أسوان، لتقديم كافة أوجه التمكين الاقتصادي ودعم العمالة غير المنتظمة، تم التواصل بين كل من السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واتخاذ قرار بمضاعفة مبلغ التعويض المقرر وصرفه فوراً من موازنة الإغاثة المرسلة سلفاً من الوزارة إلى المحافظة.

كما قام الطرفان بالاتفاق على التعاون لإنشاء سوق تجزئة كبير بمدينة كوم أمبو على مساحة 5 أفدنة لاستيعاب المحال المتواجدة بشارع بورسعيد، مزود بأحدث أجهزة الحماية المدنية، وذلك في جهود مكثفة لمنع المحال و"الباكيات" التي تقام بشكل مكثف أو عشوائي مما يزيد من نسبة المخاطر وتكرار حوادث الحريق.

تمويل

وتم الاتفاق أيضاً أن يتم تمويل هذه المبادرة مناصفة بين وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة أسوان، على أن يتم تخصيص المحلات للمضارين وغيرهم من أصحاب المحال النشطين، بشرط عدم عودتهم إلى الأماكن الخطرة وغير المؤمنة.

ويهدف إنشاء السوق إلى تفريغ مدينة كوم أمبو من المحلات العشوائية وغير المنظمة وغير المؤمنة والتي تؤول إلى الباعة الجائلين، مما يتسبب في اختناقات مرورية وزيادة مخاطر الحوادث بكافة أنواعها.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة كوم أمبو تُعتبر من أكبر المراكز التجارية والزراعية والصناعية بالمحافظة، ولاسيما شارع بورسعيد، والشوارع المتفرعة منه.

وحرصاً من كل من وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ أسوان على إعلاء مصالح العاملين وتيسير تمكينهم الاقتصادي، اتفقا على توفير أنظمة التأمين على المنشآت والعمالة غير المنتظمة من خلال التعاقد مع إحدي شركات التأمين، بهدف توفير أفضل سبل الحماية للعمالة غير المنتظمة.