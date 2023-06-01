تامر حسني على رأس القائمة.. تفاصيل حفلات عيد الأضحي

يستعد عدد كبير من المطربين خلال هذه الفترة على التعاقد على حفلات عيد الأضحي القادم، وكان فى مقدمة هؤلاء المطربين الميجا ستار تامر حسني

حفل تامر حسني فى لبنان

وعلى الرغم من أن موعد حفله بعد احتفالات عيد الأضحي بعدة أيام إلا أن حفل تامر حسني فى لبنان شهد اقبالا تاريخيا على بيع تذاكر الحفل.



فقد نفذت 60٪ من تذاكر حفل تامر حسني المقترض إقامته يوم 8 من شهر يوليو القادم فى أقل من 24 ساعة فقط من موعد طرح التذاكر، وتم بيع باقى التذاكر فى اليوم الذى يليه.



ويعتبر هذه الحفل هو عودة قوية لتامر حسني إلى لبنان بعد غياب سنوات ، حيث أنه يستعد لهذا الحدث بالعديد من المفاجأت التى يقوم بها على خشبة المسرح سواء على مستوى الغناء وتقديم أغاني جديدة أو حتي ديكورات المسرح والصوت الذى يتم العمل عليهم من الآن.





حفل حماقي وهيفاء

وأيضا من الحفلات التى يشهدها موسم احتفالات عيد الأضحي حفل يضم محمد حماقي وهيفاء وهبي ويقام على مسرح سان جورج.



الحفل يقام يوم 1 من شهر يوليو القادم ومن المفترض أن يشهد اقبالا كبيرا من الجمهور اللبناني والعربي لكونه يضم أثنين من أكبر الفنانين فى الوطن العربي.





حفل وائل جسار فى لبنان

وأيضا من الحفلات التى تم التعاقد عليها مؤخرا حفل للمطرب اللبناني وائل جسار مع المطرب ماهر جاة.



وبدأ وائل جسار فى الترويج لهذا الحفل من قبل صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وقام بطرح البوستر الدعائى لها وعلق عليها قائلا: استنوني بحفلة عيد الاضحى يوم الجمعة ٦/٣٠ بالبحصاصه بلبنان.





حفل محمد عبده فى دبي

وطرحت الشركة المنظمة لحفل محمد عبده فى دبي تذاكر الحفل المرتقب بدولة الإمارات العربية المتحدة، يوم 2 يوليو المقبل تزامنا مع عيد الأضحى المبارك.

ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام-بوستر حفل محمد عبده في دبي، معلنة عن توافر التذاكر للحجز الالكتروني.

وتتوافر تذاكر حفل محمد عبده في دبي، بالفئات السعرية التالية(295 درهم إماراتي، 395 درهم إماراتي، 495 درهم إماراتي، 695 درهم إماراتي، 850 درهم إماراتي، 1250 درهم إماراتي، 2500 درهم إماراتي).

ماجد المهندس فى القاهرة

وأيضا من الحفلات التى تشهدها القاهرة حفل للمطرب ماجد المهندس ويقام حفله ضمن احتفالات عيد الأضحي يوم 29 من شهر يونيو الحالى.



الحفل يقام بمنطقة التجمع الخامس ومن المفترض أن يقدم ماجد المهندس العديد من أشهر أغانيه القديمة والجديدة ومنها ودعت روحي، بديت أطيب، والدنيا دوارة، ناقصك شي، تناديك، وأحبك موت، وأغنية بلياك، على قدومك.



